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Роби, що подобається: 61-річна Шерон Стоун підірвала мережу запальними танцями в нижній білизні

Lite » Краса 19.06.2019 - 20:27
Роби, що подобається: 61-річна Шерон Стоун підірвала мережу запальними танцями в нижній білизні
Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Актриса взяла участь у зйомках для чоловічого глянцю

Шерон Стоун у свої 60 з гаком регулярно знімається для чоловічих глянцевих видань. Кілька місяців тому вона представила відверту зйомку в дусі "Основного інстинкту" для Vogue Portugal. Актриса продемонструвала сові розкішне тіло, над яким час явно не владний. Правда, багато шанувальників обурювалися, що з ретушшю фото видання явно перестарався, і актриса в свої роки не може виглядати так свіжо і молодо.

Роби, що подобається: 61-річна Шерон Стоун підірвала мережу запальними танцями в нижній білизні

Шерон у зйомці для Vogue Portugal (фото: instagram.com/sharonstone)

Що ж, Шерон підготувала відповідь. На своїй сторінці в Instagram визнаний секс-символ Голлівуду виклала короткий ролик. Актриса танцює посеред кімнати, плавно рухаючись під музику і явно насолоджуючись процесом. Вбрання її досить відверте: нижнєя чорна білизна, чорна сорочка і високі лакові чоботи. Доповнює картину стильна, злегка розпатлана зачіска і легкий макіяж. У відео зірка чудово показала: вона знаходиться в прекрасній формі і відчуває себе молодою і повною сил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sharon Stone (@sharonstone)

Стоун "запалила" всю мережу (відео: instagram.com/sharonstone)

"Роби те, що тобі подобається, але роби це кожен день. Я люблю танцювати, і я танцюю з усією віддачею", – написала Шерон. А також зазначила всіх майстрів, які працювали над її образом. По всьому, команда готує нову зйомку для італійського чоловічого глянцевого журналу GQ Italia – саме його вона зазначила в пості.

Роби, що подобається: 61-річна Шерон Стоун підірвала мережу запальними танцями в нижній білизніПравильне харчування, ніяких суворих заборон і багато спорту – ось і весь секрет краси і молодості Шерон (фото: instagram.com/sharonstone)

Сама Стоун якось зізналася, що, чим старше стає, тим впевненіше себе почуває. Що ж робить Шерон, щоб виглядати настільки чудово в зрілому віці? Все просто! Красуня не забуває про регулярне зволоження, живлення і захист шкіри від ультрафіолетових променів. Намагається їсти тільки необроблену їжу, не вживає кофеїн і дуже рідко п'є алкоголь. А ще в численних інтерв'ю вона розповідає, що обожнює займатися йогою, плаванням, пілатесом, часто гуляє і, звичайно ж, танцює! У чому змогли переконатися всі шанувальники красуні.

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