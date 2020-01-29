Струнка і стильна: 61-річна Шерон Стоун підкорила ідеальною фігурою у вузьких брюках

Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса гуляє по Парижу

Шерон Стоун, яка днями похвалилася стрункою фігурою у вузьких шкіряних штанах, вирішила повторити свій успіх. 61-річна зірка «попалася» папараці під час прогулянки по Парижу. Втім, зірка особливо й не ховалася – побачивши, що її знімають, вона почала променисто посміхатися і позувати.

Одягнена Шерон стильно і незвично. Зірка «Основного інстинкту» одягла вузькі шкіряні штани, светр з яскравим малюнком. Зверху вона накинула довге об'ємне пальто, а на ноги взула шкіряні черевики на низькому ходу. Завершують вбрання круглі сонцезахисні окуляри, підвіска на шиї з великим кулоном, хустка-краватка, а ще – червона помада, яка так до лиця білявій актрисі.

Шерон Стоун у Парижі (фото: скріншот dailymail.co.uk)

Фото голлівудського секс-символу облетіли мережу. Шанувальники популярної актриси почали обговорювати, що виглядає вона як завжди – просто чудово і буквально випромінює позитив. І навіть дрібні недоліки її зовнішності начебто зморшок не бентежать, а навіть навпаки – роблять її обличчя живим і «емоційним».

Актриса була у веселому настрої (фото: скріншот instagram.com/marcpiasecki)

Сама актриса якось зізналася, що головним секретом своєї краси вважає правильний спосіб життя, харчування і питний режим. У свій час зірка пережила складний період відновлення після інсульту, і з тих пір повністю переглянула своє ставлення до щоденної рутини. Крім практичної сторони питання, вона змінила і світосприйняття. Шерон стала цінувати кожен свій день, наповнюючи його позитивною енергією і добром. А ось в уколах краси вона розчарувалася.

«Я вчасно зупинилася, щоб не перетворитися в одну із золотих рибок, які борознять голлівудські простори. Через ботокс всі актриси разом стали схожі одне на одну. Цей застиглий вираз обличчя, здивовано розкриті очі, нездатність банально насупитися... Мені ж хочеться залишатися собою», – зазначила зірка.