Такий дорослий! Син Тіни Кароль з ефектною мамою з'явився у своєму першому прямому ефірі

Тіна Кароль рідко бачитись з сином Веніаміном від шлюбу гаряче коханим чоловіком Євгеном Огіром, який, нажаль, пішов з життя. Хлопчик росте копією тата зовні, за характером, поведінкою і навіть перейняв у нього звички. Так, Веня більшу частину часу перебуває в Лондоні, де він вчитися і живе, але канікули проводить із зірковою мамою. Так, хлопчик встиг побувати з мамою у Львові, а потім відправився в київ. Тіна з сином з'явилися в ефірі програми "Сніданок з 1+1", де українська поп-діва презентувала нову мотивуючу пісню "Иди на жизнь". Хлопчик не просто супроводжував співачку, а також сам дав інтерв'ю і розповів про навчання в Великобританії та відносини із зірковою мамою. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі передачі.

Для появи на екрані Тіна обрала червоне плаття-футляр від Вікторії Бекхем і яскраві жовті туфлі-човники від бренду Jimmy Choo. Її розкішне густе волосся були покладені в легкі локони, на губах помада ягідного відтінку. В Instagram вона поділилася серією знімків зі студії, на яких також позувала з Веніаміном.

Хлопчик розповів, що навчання дається йому легко і відкрив завісу над англійською системою освіти. З мамою він спілкується за допомогою Viber'а і відчуває серцем, коли треба зателефонувати найріднішій людині.

Фото: Тіна Кароль з сином (instagram.com/tina_karol)

На канікули Веня відправляється в Київ до мами. Коли Тіна їде по робочим питанням, він чекає її повернення, щоб провести час разом. Хлопчик розповів, що у мами американський акцент, а у самого хлопчика виробився англійська. Веня зростає самостійним і відповідальним і готується стати для співачки справжньою опорою.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

Шанувальники Тіни прийшли в захват від фото мами і сина. Вони зазначили, що Веніамін виріс і змужнів.

Фото: син Тіни Кароль з провідними (instagram.com/snidanok)

Найкрасивіші

Веніамін такий дорослий хлопець

Ви прекрасні

Ваш син велика копія тата. І красою, і зовнішністю, щоб він був щасливий, а значить і мама буде щаслива поруч

Хлопчисько ну дуже на тата схожий, красень! Тіна, ви прекрасні! Захоплююся вашою особою до глибини душі!

Веня - чудовий хлопчик

Класні!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила "образом русалки" у блискучій срібній сукні по фігурі.