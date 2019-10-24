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Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 13:32
Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка розчулила фанатів ніжним фото з Венею

Тіна Кароль не так вже часто бачиться з єдиним сином Веніаміном, адже 10-річний хлопчик уже кілька років живе у Великобританії - він навчається в одній зі шкіл Лондона і вже може похвалитися шикарною вимовою. Нещодавно в інтерв'ю співачка зізналася, що син неймовірно схожий на свого батька як зовні, так і манерами, і росте справжньою опорою для неї. Зараз Веня прилетів в Україну і мама з сином возз'єдналися у Львові.

На фан-сторінці Кароль в Instagram з'явилося зворушливе спільне фото артистки з синочком. Тіна зробила селфи, при цьому вона одягнена в чорну водолазку, а Веня в стильну картату сорочку.

Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у ЛьвовіТатова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові

Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (instagram.com/tina_karol)

Судячи з усього, пізніше зіркова мама з сином побували в підземеллі, що явно припало до смаку хлопчикові.

Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові

Фото: Син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)

Він приміряв на себе роль середньовічного лицаря і навіть "дістав" меч з каменю.

via GIPHY

Шанувальники артистки расрогались ніжним фото і в черговий раз відзначили, що Веніамін - копія свого покійного батька Євгена Огіра.

  • Гідна мама , розумниця і син мамина радість і гордість!!!!!
  • Так! - він копія свого батька, може таким чином Господь намагається пом'якшити те, що сталося...
  • Татова копія!
  • Особа більше на маму)
  • Тато був бі такий гордій і щасливий. Мабуть шкірного разу усміхається на небесах , коли вас бачить
  • Ви прекрасні!
  • Він дуже красивий милий хлопчик
  • Красень
  • Тіночка, ти розумниця, я тобою захоплююся. ЩАСТЯ ВАМ
  • Як гідно! З якою глибокою повагою! Апплодирую
  • Боже Тіна він копія Женя

Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Нагадаємо, Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами. Таким чином співачка анонсувала вихід нової пісні "Іди на життя".

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Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами "Жити, а не боятися": Тіна Кароль розкрила секрети виховання сина
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