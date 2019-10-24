Татова копія: Тіна Кароль з сином розважаються у Львові

Співачка розчулила фанатів ніжним фото з Венею
Тіна Кароль не так вже часто бачиться з єдиним сином Веніаміном, адже 10-річний хлопчик уже кілька років живе у Великобританії - він навчається в одній зі шкіл Лондона і вже може похвалитися шикарною вимовою. Нещодавно в інтерв'ю співачка зізналася, що син неймовірно схожий на свого батька як зовні, так і манерами, і росте справжньою опорою для неї. Зараз Веня прилетів в Україну і мама з сином возз'єдналися у Львові.
На фан-сторінці Кароль в Instagram з'явилося зворушливе спільне фото артистки з синочком. Тіна зробила селфи, при цьому вона одягнена в чорну водолазку, а Веня в стильну картату сорочку.
Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (instagram.com/tina_karol)
Судячи з усього, пізніше зіркова мама з сином побували в підземеллі, що явно припало до смаку хлопчикові.
Фото: Син Тіни Кароль Веніамін (instagram.com/tina_karol)
Він приміряв на себе роль середньовічного лицаря і навіть "дістав" меч з каменю.
Шанувальники артистки расрогались ніжним фото і в черговий раз відзначили, що Веніамін - копія свого покійного батька Євгена Огіра.
Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)
Нагадаємо, Тіна Кароль у блискучій "сукні русалки" підкорила сексапільними вигинами. Таким чином співачка анонсувала вихід нової пісні "Іди на життя".
Раніше Тіна Кароль спокусила мережу кадрами в халаті. Вона спустила лінію плеча і кокетливо оголила груди на камеру.