Такой взрослый! Сын Тины Кароль с эффектной мамой появился в своем первом прямом эфире

Тина Кароль редко видиться с сыном Вениамином от брака с безвременно ушедшим и горячо любимым мужем Евгением Огиром. Мальчик растет копией папы внешне, по характеру, поведению и даже перенял у него привычки. Так, Веня большую часть времени находится в Лондоне, где он учиться и живет, но каникулы проводит со звездной мамой. Так, мальчик успел побывать с мамой во Львове, а затем отправился в киев. Тина с сыном появились в эфире программы "Сніданок з 1+1", где украинская поп-дива презентовала новую мотивирующую песню "Иди на жизнь". Мальчик не просто сопровождал певицу, а также сам дал интервью и рассказал об учебе в Великобритании и отношения со звездной мамой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале передачи.

Для появления на экране Тина выбрала красное платье-футляр от Виктории Бекхэм и яркие желтые туфли-лодочки от бренда Jimmy Choo. Ее роскошные густые волосы были уложены в легкие локоны, на губах – помада ягодного оттенка. В Instagram она поделилась серией снимков из студии, на которых также позировала с Вениамином.

Мальчик рассказал, что учеба дается ему легко и приоткрыл завесу над английской системой образования. С мамой он общается посредством Viber'а и чувствует сердцем, когда надо позвонить самому родному человеку.

Фото: Тина Кароль с сыном (instagram.com/tina_karol)

На каникулы Веня отправляется в Киев к маме. Когда Тина уезжает по рабочим вопросам, он ожидает ее возвращения, чтобы провести время вместе. Мальчик рассказал, что у мамы американский акцент, а у самого мальчика выработался английский. Веня растет самостоятельным и ответственным и готовится стать для певицы настоящей опорой.

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Поклонники Тины пришли в восторг от фото мамы и сына. Они отметили, что Вениамин вырос и возмужал.

Фото: сын Тины Кароль с ведущими (instagram.com/snidanok)

Самые красивые

Вениамин такой взрослый парень

Вы прекрасны

Ваш сын большая копия папы. И красотой, и внешностью, чтоб он был счастлив, а значит и мама будет счастлива рядом

Мальчишка ну очень на папу похож, красавчик! Тина, вы прекрасны! Восхищаюсь вашей личностью до глубины души!

Веня - чудный мальчик

Классные!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль покорила "образом русалки" в блестящем серебряном платье по фигуре.