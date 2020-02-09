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Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 20:14
Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала нові фотографії в мережі

Тіна Кароль зізналася, що вона відійшла від тяжкої втрати свого чоловіка Євгена Огіра тільки пів року назад. Тепер популярна українська співачка, яка зараз також є членом журі на Національному відборі на Євробачення 2020 і Голосі країни, показала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Артистка поділилася зі своїми шанувальниками знімками з Національного відбору на Євробачення, на яких вона в білому платті з глибоким декольте сидить разом з іншими суддями, а саме Андрієм Данилком та Віталієм Дроздовим.

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Тіна Кароль на Національному відборі (фото: instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі також оцінили знімки і прокоментували їх.

  • Ти сьогодні дуже красива;
  • Дуже красиві очі;
  • Прикрасила собою відбір, спасибі рідна і кохана Тіночка. Люблю нескінченно;
  • Просто весь ефір витріщаюсь на вас;
  • Дуже красива і улюблена Тіна. Поважаю і обожнюю. В черговий раз переконуюсь наскільки прекрасний чоловік;
  • Що може бути краще, ніж Тіна і Сердючка на одному фото?! Як щодо спільного хіта?
  • Як для мене, це найкращий склад журі;
  • Тіна, дуже уважна до всіх учасників! Це приємно і дуже цінно! Кожному знайшла слова підтримки.

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала мрежу фото із спальні. Співачка показала результат пікантної фотосесії, де позує на ліжку в одному білому халаті.

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