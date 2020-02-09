Ніжний ангел: Тіна Кароль блиснула значним декольте в корсетному платті

Співачка показала нові фотографії в мережі
Тіна Кароль зізналася, що вона відійшла від тяжкої втрати свого чоловіка Євгена Огіра тільки пів року назад. Тепер популярна українська співачка, яка зараз також є членом журі на Національному відборі на Євробачення 2020 і Голосі країни, показала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram.
Артистка поділилася зі своїми шанувальниками знімками з Національного відбору на Євробачення, на яких вона в білому платті з глибоким декольте сидить разом з іншими суддями, а саме Андрієм Данилком та Віталієм Дроздовим.
Тіна Кароль на Національному відборі (фото: instagram.com/tina_karol)
Користувачі мережі також оцінили знімки і прокоментували їх.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала мрежу фото із спальні. Співачка показала результат пікантної фотосесії, де позує на ліжку в одному білому халаті.