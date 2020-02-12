"Наша королева": Тіна Кароль показала, як наводить красу біля дзеркала

Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами
Українська поп-діва Тіна Кароль регулярно тішить шанувальників новими знімками в ефектних образах - зараз співачка знімається в 10-му сезоні шоу Голос країни, а також виступає в якості судді на Нацвідборі на Євробачення 2020. У першому півфіналі артистка спокушала глибоким декольте в білому платті в корсетному стилі - до речі, в цьому році компанію їй склали Андрій Данилко і Віталій Дроздов.
Новими кадрами в своєму Instagram зірка просто-таки заворожила фанатів - Тіна показала, як наводить красу на обличчі, сидячи біля дзеркала. Знімки зроблені з цікавого ракурсу - трохи ззаду і збоку, так що відображено відображення красуні.
Кароль одягнена в сіре вбрання з оголеними плечима і підфарбовує брови пензликом для макіяжу.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Підписники виконавиці залишилися в захваті від чуттєвих фото і засипали компліментами Тіну.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала мережу фото із спальні. Співачка показала результат пікантній фотосесії, де позує на ліжку в одному білому халаті.