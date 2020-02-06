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В халаті на голе тіло: зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала фото зі спальні

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 10:46
В халаті на голе тіло: зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала фото зі спальні
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка показала результат пікантної фотосесії

Тіна Кароль нещодавно зізналася, що лише півроку тому вона зуміла "ожити" після втрати гаряче коханого чоловіка Євгена Огіра. Смерть рідної людини стала для зірки великою трагедією. Зараз співачка готова "розквітнути", і про це свідчать не тільки її слова, але і зовнішній вигляд. Українська поп-діва почала вибирати кокетливі і спокусливі вбрання (чого тільки варті її ефектні появи на сліпих прослуховуваннях шоу Голос країни 2020), а також сміливі фотосети. Так, артистка показала "постільні" фото, зроблені в рамках однієї з пікантних фотосесій.

Тіна позує на ліжку в одному білосніжному халаті на голе тіло. Співачка грайливо спустила лінію плеча, оголивши зону декольте і давши зрозуміти, що під домашнім вбранням немає білизни. Вона також частково оголила стрункі ніжки в кадрі. На голові у зірки – білосніжна рушник, а макіяж настільки легкий, що створює ефект відсутності будь-якого мейкапу.

В халаті на голе тіло: зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала фото зі спальні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники співачки не змогли встояти перед такою спокусою і поспішили скупати Тіну в компліментах.

  • Яка смачна Тіна Кароль
  • Улюблена дівчинка
  • Дуже сексуальна
  • Класна дика левиця
  • Нереально
  • Красуня
  • Ммм, яка ніжність
  • Яка гарна!
  • Кішечка
  • Просто вогонь

Скріншот коментарів

До речі, раніше Тіна вже ділилася результатами цього ж пікантного фотосету. Знімки вийшли спокусливими і грайливими.

В халаті на голе тіло: зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала фото зі спальні

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Тіна Кароль звела з розуму мережу появою на фото в піджаку на голе тіло і з фірмовою червоною помадою на губах.

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