ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вийшла з коханим на прогулянку: Каменських в легкому платті здивувала своїм луком

Неділя 23 серпня 2020 16:04
Вийшла з коханим на прогулянку: Каменських в легкому платті здивувала своїм луком
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка показала нові фотографії з прогулянки

Настя Каменських дуже зайнята людина. Тим не менш в перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом вона знаходить час для спорту і прогулянок. Зірка постала перед шанувальниками в легкому літньому платті і високих чоботях, які дуже сильно здивували мережу. При цьому вона доповнила свій образ сумкою під колір чобіт.

Нові фото з прогулянки артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона також зазначила, що неділя, сьогодні, була просто чарівною.

Вийшла з коханим на прогулянку: Каменських в легкому платті здивувала своїм лукомВийшла з коханим на прогулянку: Каменських в легкому платті здивувала своїм луком

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Неділя сьогодні просто чарівна. Так тепло, сонячно і такий класний настрій. В перервах між роботою над новим іспаномовним альбомом, вийшла з коханим на прогулянку - насолодитися останніми днями цього літа. Хочеться запам'ятати ці літні прогулянки і згадувати їх потім зимовими вечорами з посмішкою. Незважаючи ні на що, я вдячна цьому літу за те, що воно було. А попереду буде ще краще", - зазначила співачка.

Користувачі мережі захоплено сприйняли її фото, проте багатьох здивувало те, що Каменських одягла чоботи в настільки теплу пору. Люди запитували, чи не було їй жарко.

  • Ноги не запарились?
  • Що прям хочеться надіти зимові чоботи;
  • Їй у чоботях не жарко, жах;
  • Така сонячна;
  • Вогонь;
  • Дуже красива;
  • Ах, яка жінка, дуже схожа на італійку.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Каменських в облягаючому комбінезоні зізналася, без чого не може прожити і дня.

Раніше Настя Каменських навчила правильно їсти фрукти, щоб не додати у вазі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України шоубизНастя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся