Знай норму! Настя Каменських навчила правильно їсти фрукти, щоб не додати у вазі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася особистими правилами вживання смачних дарів літа

Настя Каменських крім розважальних постів в Instagram ділиться ще і корисним контентом. Вона розповідає про своє харчування, дає практичні поради для тих, хто худне і розписує тренування для бажаючих бути стрункими і підтягнутими. Так, співачка вирішила навчити правильно вживати фрукти і ягоди, щоб не погладшати, а отримати максимум користі від літніх дарів природи.

Співачка опублікувала серію домашніх фото, на яких вона в одному шовковому халаті з мереживними вставками сидить за столом, а перед Настею стоять тарілки з різноманітними частуваннями – полуницею, лохиною, кавуном і сливами.

Вона зізналася, що обожнює літо за різноманітність фруктів і ягід. Її улюбленці - полуниця, кавун, лохина, ожина, слива і манго. Хоч вони дуже корисні і смачні, не варто забувати про вміст у них цукру і високу калорійність, нагадала співачка. Вона поділилася секретами, як їсти фрукти, щоб не поправитися.

Настя Каменських обожнює фрукти і ягоди (фото: instagram.com/kamenskux)

"Їм не більше 300 г фруктів за день.

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Через утримання фруктових цукрів і так як фрукти і ягоди - це по більшій частині вуглеводи, я їм їх тільки на сніданок.

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Між соком, смузі і цільними фруктами і ягодами, найчастіше віддаю перевагу останнім.

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Банани і виноград набагато калорійніший в порівнянні з іншими фруктами, тому їх не повинно бути багато в раціоні.



⠀Настя Каменських знає, як є фрукти і ягоди без послдствий для фігури (фото: instagram.com/kamenskux)

Я стежу за своїм харчуванням і знаю приблизну калорійність ягід, які у мене на столі. Якщо у вас вдома є ваги, ви теж можете один раз прорахувати, скільки приблизно фруктів ви можете з'їсти за день, не виходячи при цьому за свою норму калорій. Досить зробити це раз і запам'ятати порцію", - уточнила вона.

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в міні і пікантному топі з оголеною спиною станцювала на камеру і похвалилася виразним макіяжем очей.