У вишиванці і вінку: Олена Кравець зачарувала ніжним фото в етно-стилі

Олена Краец не втомлюється дивувати шанувальників багатогранністю своїх талантів. Вона не тільки успішна шоувумен, але і, як виявилося, прекрасна тацовщица. З ефіру в ефір проекту Танці з зірками 2019 перша леді "Квартал 95" дивує своєю майстерністю. Так, в минуле неділю, 14 вересня разом зі своїм партнером по паркету Максимом Леоновим вона зворушила глядачів чуттєвим ф'южном. Не менше часу, ніж в танцювальній студії Олена проводить зі своїми підопічними – учасницями "Жіночого кварталу". Так, на сторінці проекту в instagram з'явилася серія чорно-білих фото зірок шоу.

Автором знімків стала одна з учасниць Жіночого кварталу" – Марта Адамчук. Вона зуміла зафіксувати живі емоції кожної з своїх колег. Наприклад, Олена Кравець у вінку і вишиванці підкорила ніжним образом справжньої українки. Вона позує, витончено склавши руки і трохи нахиливши голову в бік – в цей час стиліст "чаклує" над зачіскою зірки.

Олена Кравець (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

На знімках можна побачити Віру Кекелию, Лалі Ергемлідзе, Тетяну Песик, Ірину Сопонару, Валерію Товстолес, Олександру Машлятину, Еліну Мбані, Анастасію Оруджову, Аліну Гордієнко і Катерину Нікітіну.

Учасниці Жіночого кварталу" (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

Шанувальники "Жіночого кварталу" прийшли в захват від ніжного фотосету. Вони не втрималися від компліментів для шоувумен.

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Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець опублікувала кілька пристрасних фото в компанії учасниць "Жіночого кварталу".