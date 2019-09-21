В вышиванке и венке: Елена Кравец очаровала нежным фото в этно-стиле

Елена Краец не устает удивлять поклонников многогранностью своих талантов. Она не только успешная шоувумен, но и, как оказалось, прекрасная тацовщица. Из эфира в эфир проекта Танцы со звездами 2019 первая леди "Квартал 95" удивляет своим мастерством. Так, в прошлое воскресенье, 14 сентября вместе со своим парнером по паркету Максимом Леоновым она растрогала зрителей чувственным фьюжном. Не меньше времени, чем в танцевальной студии Елена проводит со своими подопечными – участницами "Женского квартала". Так, на странице проекта в instagram появилась серия черно-белых фото звезд шоу.

Автором снимков стала одна из участниц "Женского квартала" – Марта Адамчук. Она сумела запечатлеть живые эмоции каждой из своих коллег. Например, Елена Кравец в венке и вышиванке покорила нежным образом настоящей украинки. Она позирует, изящно сложив руки и чуть наклонив голову в бок – в это время стилист "колдует" над прической звезды.

Елена Кравец (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

На снимках также можно увидеть Веру Кекелию, Лали Эргемлидзе, Татьяну Песик, Ирину Сопонару, Валерию Товстолес, Александру Машлятину, Элину Мбани, Анастасию Оруджову, Алину Гордиенко и Екатерину Никитину.

Участницы "Женского квартала" (фото: instagram.com/zhenskiykvartal_official)

Поклонники "Женского квартала" пришли в восторг от нежного фотосета. Они не удержались от комплиментов для шоувумен.

Такие класснючие!

Супердевченки

Красивые фото очень красивых женщин

Невероятно красивые фотографии

Дівчатка - красуні. Любимо вас

Суперові, класні, щасливі!

Красавицы девочки наши

Скриншот комментариев

Ранее Елена Кравец опубликовала несколько страстных фото в компании участниц "Женского квартала".