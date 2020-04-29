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Сексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 12:26
Сексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будні
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка з гумором продемонструвала реалії свого повсякденного життя

Настя Каменських на карантині вирішила кожен день ділитися з шанувальниками корисною інформацією та мотивуючими порадами - співачка вже третій тиждень веде свій онлайн-курс "Життя в стилі NK". В його рамках зірка розповідає про правильне харчування і ділиться своїми улюбленими рецептами, розповідає про правильний режим дня і ділиться рекомендаціями про відносини з близькими і любов до себе.

При цьому Настя не забуває і подуріти і радує фанів кумедними сценками і відеороликами. Так, артистка вирішила відверто показати свої повсякденні будні і справи і виклала ролик, в якому влаштовує прання.

Відео починається з того, що під пісню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On Каменських кидає в кошик брудні речі для прання - спочатку туди відправляється піджак, після чого і зовсім слідують мереживні ліфчик і трусики червоного кольору. Далі в кадрі з'являється і сама співачка в сірій толстовці і з пучком на голові. Настя з незадоволеним обличчям забирає кошик з білизною і відправляється займатися пранням.

У підписі до ролика виконавиця так і написала: "Повсякденні справи".

Життєве відео припало по душі фоловерам співачки і вони залишили Насті-хазяєчці багато веселих відгуків.

  • Як круто і реалістично
  • Згадала, що у мене з ранку в машинці лежить білизна випрана, пішла діставати і розвішувати
  • Ий клас
  • Правда життя
  • Пустунка
  • Клас, люблю вас
  • А білизна класнюча!
  • Жиза
  • Видно що Настюше нудно
  • Правда сімейного життя
  • Сексуальна прання
  • Сімейне життя воно таке
  • Навіть з кошиком для прання - прекрасна
  • Жизочка подьехала
  • а всі так чекали танець )))

Сексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будніСексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будні

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як прийняти і полюбити себе.

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