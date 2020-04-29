Сексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будні

Співачка з гумором продемонструвала реалії свого повсякденного життя
Настя Каменських на карантині вирішила кожен день ділитися з шанувальниками корисною інформацією та мотивуючими порадами - співачка вже третій тиждень веде свій онлайн-курс "Життя в стилі NK". В його рамках зірка розповідає про правильне харчування і ділиться своїми улюбленими рецептами, розповідає про правильний режим дня і ділиться рекомендаціями про відносини з близькими і любов до себе.
При цьому Настя не забуває і подуріти і радує фанів кумедними сценками і відеороликами. Так, артистка вирішила відверто показати свої повсякденні будні і справи і виклала ролик, в якому влаштовує прання.
Відео починається з того, що під пісню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On Каменських кидає в кошик брудні речі для прання - спочатку туди відправляється піджак, після чого і зовсім слідують мереживні ліфчик і трусики червоного кольору. Далі в кадрі з'являється і сама співачка в сірій толстовці і з пучком на голові. Настя з незадоволеним обличчям забирає кошик з білизною і відправляється займатися пранням.
У підписі до ролика виконавиця так і написала: "Повсякденні справи".
Життєве відео припало по душі фоловерам співачки і вони залишили Насті-хазяєчці багато веселих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як прийняти і полюбити себе.