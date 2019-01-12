Як виглядає і з ким зустрічається брат-мильйонер Кейт Міддлтон

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Чоловік кинув метушливий Лондон заради спокыйного життя в англійському селі

Молодший брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон вважається одним із самих завидних наречених в Англії. І не тільки через причетнысть до королівськоъ родини, але й тому, що є молодим мільйонером. Днями потайний чоловік уперше відкрив свою сторінку в Instagram.

Він підняв статок на продажу маршмеллоу з фотографіями і різними принтами. У квітні цього року Джеймсу виповниться 32 роки, але він ще не одружений. Крім того, стали відомі подробиці його особистого життя.

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Виявилося, що восени минулого року Міддлтон розлучився з британською телеведучою Донною Ейр, але після нового року "засвітився" з новою коханою - французьким фінансистом Ализэ Тевене. Пара встигла провести відпустку на "острові мільйонерів" Сент-Бартс у компанії сестри Піппи Міддлтон і її чоловіка Джеймса Меттьюса.

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Про обраницю Джеймса відомо не багато. Ализэ живе в Лондоні і працює в одній з великих корпорацій в діловому районі Сіті.

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Батько дівчини Габріель Тевене дав коментар виданню Daily Mail. Він зазначив, що вважає потенційного зятя просто чарівним і підтримує вибір дочки. Чоловік відмовився розповідати, як пара познайомилася, але запевняє, що вони щасливі.

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Джеймс Міддлтон – особистість неординарна. Незважаючи на дислексію, він закінчив Единбурзький університет і почав власну справу. При цьому молодий мільйонер воліє жити не в галасливому Лондоні, а в спокійному англійському селі. Він із задоволенням розводить лабродоров, займається бджільництвом і реставрацією старовинних Range Rover і навіть старих тракторів. Чоловік охоче ділиться у соцмережі принадами сільського побуту, чим ще більше привертає до себе представниць прекрасної статі.

Фото: Джеймс Міддлтон (instagram.com/jmidy)

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон 9 січня відсвяткувала свій день ррождения. З цього приводу вона влаштувала чаювання в Кенсингтонському палаці, на яке ледь не спізнився її чоловік принц Вільям.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про шкільне минуле герцогині Кембриджської. Виявилося, що вона змогла підкорити серця всіх однокласників під час навчання в школі-інтернаті Марлборо в Уїлтширі.

До речі, сестра Джеймса і Кейт, Піппа Міддлтон разом з чоловіком Джеймсом Мэттьюсом знялася в сімейному різдвяному фотосеті.