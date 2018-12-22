Выглядит потрясающе: Пиппа Миддлтон снялась в рождественской фотосессии

Фото: Пиппа Миддлтон (gettyimages.com)

Фанаты пишут в комментариях, что Пиппа выглядит потрясающе после родов

Пиппа Миддлтон, которая в недавно впервые стала мамой, снялась в рождественской фотосессии для британской компании Waitrose & Partners. На снимке она запечатлена в идеальной форме, несмотря на недавние роды. Снимок опубликовал фотограф Марк Харрис в своем Instagram.

Пиппа Миддлтон является фитнес-колумнистом издания, которое публикуется под брендом Waitrose & Partners. Поэтому в течение всех девяти месяцев беременности она рассказывала на их сайте, как поддерживает себя в форме. Сейчас журнал, по всей видимости, хочет показать результат ее тренировок – идеальную фигуру после родов.

На снимке Пиппа позирует на фоне елки в уютной атмосфере, держа в руках чашку. Сестра герцогини Кембриджской надела белый свитер, брюки оливкового цвета и серые носки. Ее образ дополняет легкий макияж и волнистые волосы.

Фото: (instagram.com/mark_harrison_photography)

"Не удивительно, что Пиппа выглядит потрясающе так скоро после рождения!", "Она прекрасна", " Чудесное фото! Такая спокойная и привлекательная", "Она чудесная", — пишут поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/mark_harrison_photography

Напомним, Пиппа впервые стала мамой 15 октября – сестра герцогини Кембриджской родила сына, которого супруги назвали королевским именем.

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Видео: video.rbc.ua