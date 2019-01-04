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"Виглядає вагітною": Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 09:47
"Виглядає вагітною": Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча разом з чоловіком відпочиває на березі океану

Відомі українські телеведучі та подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили на відпочинок у теплі краї. На своїх сторінках в Instagram вони поділилися першими кадрами, зробленими на березі Індійського океану. При цьому знімок Каті викликав бурхливі обговорення в мережі - деяким підписникам здалося, що вона знову вагітна.

Осадча опублікувала знімок, на якому зображена на пляжі в білому легкому сарафані на тонких бретельках. Під ним можна розгледіти купальник.

"Коли щодня нова картина на небі #sunset #holiday", - підписала фото телезірка.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

При цьому сарафан округлився в районі живота, що і дозволило користувачам мережі відразу запідозрити її в новій вагітності.

"Виглядає вагітною", "Ви вагітні", "Осадча вагітна?", "Здалося що Ви в положенні)) Красива Катя, супер фотографія", "Може бути, Катюша по правді вже у положенні", - пишуть деякі фоловери.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Втім, інші фани їм одразу ж заперечили: "І зовсім не виглядає вагітною, і сарафан не повнить, не вигадуйте!", "Поміркуйте самі, якій жінці приємно, щоб порівнювали з вагітною, коли вона не в стані????", - відповідають вони.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Геолокацію зірка не поставила, однак деякі шанувальники зазначили в коментарях, що це, швидше за все, острів Маврикій.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Чоловік Осадчій Юрій Горбунов також поділився відпускними фото - до прикладу, він показав, як займається йогою з видом на океан.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

У сторіс аккаунта він також продемонстрував свій пляжний "лук" в забавних шортах.

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку&quot;Виглядає вагітною&quot;: Осадча розбурхала мережу фото з відпочинку

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, у Осадчій і Горбунова підростає спільний син Іван, якому скоро виповниться рік.

Раніше Катя Осадча похвалилася своїм першим вогненним заходом в новому році.

До речі, на відпочинку також вирушила скандальна Світлана Лобода разом зі своєю 7-річною донькою Євою. Зірка поки що не зізнається, яку саме країну вибрала для відпочинку, але вже поділилася яскравими фото з дівчинкою.

Вирушила в теплі краї і Настя Каменських, яка розбурхує шанувальників гарячими знімками в бікіні.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)

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