ru
ua

Вибір кожного: Віра Брежнєва поділилася особистим досвідом відмови від цукру


Співачка розповіла, які помилкові судження про цукор заважають відмовитися від шкідливих солодощів

Віра Брежнєва може похвалитися стрункою фігурою, якій мають позаздрити навіть її молоді колеги. Модельна зовнішність 37-річної співачки дозволяє їй не тільки демонструвати форми на відвертих кадрах, але і блищати на подіумах. Чого тільки варта недавня фотосесія в компанії подруги-манекенниці Олени Пермінової, під час якої красуні виглядали немов сестри! Своїм квітучим зовнішнім виглядом Віра зобов'язана здоровому способу життя і правильному харчуванню, про що вона не втомлюється говорити зі сторінки особистого блогу в Instagram. Так, зірка вирішила поділитися з шанувальниками своїм досвідом відмови від цукру.

Артистка навела найпоширеніші відмовки тих, хто ніяк не може розлучитися з солодощами і розвінчала головні міфи про цукорі, які міцно вкоренилися у свідомості багатьох її читачів.

"Я не можу без солодкого... Читаю і сльози на очах.. Така омана... Нагадаю про те, про що говорила в одному зі своїх постів. Людина не може жити (в прямому сенсі слова) за зменшенням: без повітря, без води, без мінімального набору їжі і т.д... Цукор далеко не у п'ятірці, а значить ви можете без нього жити, просто не хочете", - навела вагомий аргумент Брежнєва.

Такі деякі її підписники заявили, що без цукру не можуть відчути ситість, але і цю оману Віра розвіяла.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/vbdiary)

"Наступна часта фраза. Я без цукру не наїдаюся! Відповідь – значить, неправильно їсте. Я прекрасно наїдаюся без цукру, вживати правильні вуглеводи, жири і білки", - пояснила вона.

Ще одна поширена проблема – заїдання стресу. За словами зірки, таким чином людина намагається обдурити мозок, але проблема від цього нікуди не дінеться, натомість сформується залежність від солодкого.

"Найгірше, що можна зробити для організму, який і так перебуває в стресі - ще підкинути йому стресу у вигляді цукру/тортиків/тістечок/цукерок. Бідний організм! Ну і фраза - солодке, як наркотик, я залежна і т. д. Не перестаю дивуватися людям, які дозволяють собі бути залежними, а значить не вільними", - зазначила Брежнєва.

Сама знаменитість вже кілька років не вживає доданий цукор. Її порадував той факт, що багато з підписників також відмовилися від солодощів. Вона наголосила, що якість життя – особистий вибір кожного і до цього слід підходити дуже виважено.

Раніше ера Брежнєва представила кліп на дуетну пісню "Зла не тдержи" з російською співачкою Оленою Сєвер.

До речі, Віра Брежнєва полонила ніжним образом у повітряному вбранні, що нагадує бутон півонії.

"Божественний дует": мережа в захваті від спільної пісні Тіни Кароль і групи Бумбокс "Була іскра": Тіна Кароль зробила відверте зізнання про відомого українського музиканта
Читати всі новини