Выбор каждого: Вера Брежнева поделилась личным опытом отказа от сахара

Вера Брежнева может похвастаться не стройной фигурой, котрой вопру позавидовать ее молодым коллегам. Модельная внешность 37-летней певицы позволяет ей не только демонстрировать точеные формы на откровенных кадрах, но и блистать на подиумах. Чего только стоит недавняя фотосессия в компании подруги-манекенщицы Елены Перминовой, во время которой красавицы выглядели словно сестры! Своим цветущим внешним видом Вера обязана здоровому образу жизни и правильному питанию, о чем она не устает говорить со страницы личного блога в Instagram. Так, звезда решила поделиться с поклонниками своим опытом отказа от сахара.

Артистка привела самые распространенные отговорки тех, кто никак не может расстаться со сладостями и развенчала главные мифы о сахаре, которые прочно укоренились в сознании многих из ее читателей.

"Я не могу без сладкого... Читаю и слезы на глазах.. Такое заблуждение... Напомню о том, о чем говорила в одном из своих постов. Человек не может жить (в прямом смысле слова) по убывающей: без воздуха, без воды, без минимального набора пищи и т.д... Сахар далеко не в пятерке, а значит вы можете без него жить, просто не хотите", - привела весомый аргумент Брежнева.

Такие некоторые ее подписчики заявили, что без сахара не могут испытать чувство сытости, но и это заблуждение Вера развеяла.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/vbdiary)

"Следующая частая фраза. Я без сахара не наедаюсь! Ответ – значит, неправильно едите. Я прекрасно наедаюсь без сахара, употребляя правильные углеводы, жиры и белки", - парировала она.

Еще одна распространенная проблема – заедание стресса. По словам звезды, таким образом человек пытается обмануть мозг, но проблема от этого никуда не денется, зато сформируется зависимость от сладкого.

"Худшее, что можно сделать для организма, который и так находится в стрессе - ещё подкинуть ему стресса в виде сахара/тортиков/пирожных/конфет. Бедный организм! Ну и фраза - сладкое, как наркотик, я зависима и т.д. Не перестаю удивляться людям, которые позволяют себе быть зависимыми, а значит не свободными", - отметила Брежнева.

Сама знаменитость уже несколько лет не употребляет добавленный сахар. Ее порадовал тотфакт, что многие из подписчиков также отказались от сладостей. Она подчеркнула, что качество жизни – личный выбор каждого и к этому следует подходить очень взвешенно.

Ранее ера Брежнева представила клип на дуэтную песню "Зла не держи" с российской певицей Еленой Север.

Кстати, Вера Брежнева пленила нежным образом в воздушном наряде, напоминающем бутон пиона.