ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Богиня брокколі": струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2019 - 17:26
"Богиня брокколі": струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка запропонувала шанувальникам разом з нею боротися з цукровою залежністю

37-річна Віра Брежнєва є об'єктом захоплення і заздрості багатьох жінок, адже співачка може похвалитися квітучої зовнішністю і стрункою і підтягнутою фігурою. Артистка із задоволенням ділиться в мережі секретами свого приголомшливого зовнішнього вигляду - приміром, нещодавно вона назвала три складові своєї витонченої фігури. Тепер же знаменитість закликала підписників свого Instagram приєднатися до неї у боротьбі з харчовою залежністю і на час виключити з свого раціону цукор.

При цьому Віра поділилася кількома яскравими і вельми оригінальними фото, на яких вона позує в короткому білому топі і з качанами капусти броколі, демонструючи при цьому свій пружний живіт.

&quot;Богиня брокколі&quot;: струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Цукор завдає шкоди здоров'ю і красі, і коли я відчула вплив цукру на організм, вирішила виключити його зі свого раціону. В результаті, помітно змінилася якість шкіри, з'явилося більше енергії і змінилося самопочуття. Я хочу поділитися своїм досвідом і знаннями і допомогти всім змінити якість життя", - зазначила артистка.

&quot;Богиня брокколі&quot;: струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті

Фото: Віра Брежнєва і Урсула Кім (instagram.com/mogubezsahara)

З 10 квітня співачка Віра Брежнєва і блогер Урсула Кім запускають масштабний 21-денний марафон, мета якого - свобода від цукрового залежності.

&quot;Богиня брокколі&quot;: струнка Віра Брежнєва знялася в незвичайному фотосеті

Фото: Віра Брежнєва і Урсула Кім (instagram.com/ursula__kim)

Користувачі мережі по-різному відреагували на цю новину і поділилися своєю думкою в коментарях.

  • "Богиня брокколі"
  • "А є марафон "Не можу без шашлику"?)"
  • "А я тільки цукерку розгорнула"
  • "Єдина краса, яку я знаю,- це здоров'я"
  • "Віра, ти красуня"
  • "Віра поганого не порадить))"
  • "Вааау, яка краса. прям захотілося взяти участь"
  • "Як завжди @ververa найкрасивіша! До речі обожнюю броколі!"
  • "Вірочка красоточка з брокколі"
  • "Все вірно, цукор негативно впливає на організм і фігуру...теж виключила його"
  • "Оу як апетитно, віра"
  • "Лучщая реклама брокколі"
  • "Причеплю це твоє фото на холодильник... щоб рот зайвий раз не відкривався. неймовірна!"
  • "Краса врятує світ.. "

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва розповіла про перенесену операцію.

 

Весняна півонія: Віра Брежнєва викликала фурор повітряним "зефірним" вбранням Віра Брежнєва розповіла про секрети схуднення і спільні фото з чоловіком
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Віра Брежнєвапевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся