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Ноги від вух! Зваблива Леся Нікітюк спокусила чуттєвим кадром

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.06.2019 - 17:22
Ноги від вух! Зваблива Леся Нікітюк спокусила чуттєвим кадром
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала в атласній сукні изумрудого відтінку

Відома шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк незмінно радує шанувальників традиційними "образами дня". Вона регулярно публікує фото на сторінці в Instagram і сторіз, де демонструє ідеальну фігуру в різноманітних вбраннях. Незмінно предметом захоплення залишаються для шанувальників Леді Ле її нескінченні стрункі ніжки, які вона з задоволенням показує в коротких сукнях і шортах. Леся вирішила не мучити шанувальників в очікуванні і побалувати черговим ефектним кадром, на якому зображена у вбранні смарагдового кольору на запах.

Зірка опублікувала знімок, який увійшов в фотосет для одного з відомих українських глянців. Зйомка проходила на пірсі яхт-клубу під Києвом, де Леся позувала на причалі. Раніше вона вже викликала фурор кадром в піджаку з рибками, засвітивши на камеру довгі ніжки і пружні сідниці. Тепер же зірка вирішила поділитися ще однією, менш відвертим, але не менш ефектним знімком.

Леді Ле позує на причалі, присівши так, що її довге вбрання смарагдового колбору розкрилася, явивши світу стрункі ніжки знаменитості. Її довге волосся розметались по плечах, а чуттєвий вираз обличчя лише зробив кадр ще більш атмосферним.

Ноги від вух! Зваблива Леся Нікітюк спокусила чуттєвим кадром

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного фото. Вони вирішили повідомити Лесі, що думають про її зовнішність і образ, не втримавшись від щирих компліментів.

"Ноги від вух, красуня!", "Красива фігура", "Леся, ти найгарніша в українському шоу-бізнесі", "Русалка", "Богиня", "Шикарна", "Красуня супер", "Файний ангел", "Ідеальна", "Леся, ти як завжди шикарна", "Ну що сказати... богиня!" -ділилися думками підписники.

 

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк в квітчастому вбранні зачарувала яскравим літнім образом.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в міні сукня і ботфортах покрасувалася в обіймах відомого шоумена.

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Новини України Леся Нікітюк
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