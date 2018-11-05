"Ви вкрали моє серце": Іраклі Макацарія підкорив розкішним торсом на Танцях з зірками

Відео: Іраклі Макацарія і Яна Заєць - Фламенко (youtube.com/Танці з зірками)

У неділю, 4 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили одинадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018, темою якого став "Карнавал. Танці народів світу". Екс-учасник шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія в черговий раз захопив глядачів і навіть суддів не тільки своїм танцем, а і фізичною формою.

Разом з партнеркою Яною Заєць вони занурили глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії. Під час виступу Іраклі зірвав з себе сорочку і оголив торс, викликавши тим схвальні вигуки із залу.

Фото: Іраклі Макацарія і Яна Заєць (instagram.com/maqatsa)

Судді високо оцінили танець пари і поставили їм максимальна кількість балів - 30.

"Я отримав величезне естетичне задоволення! У мене мурашки, це було дуже гаряче! Бравіссімо!" - сказав MONATIK.

Катерина Кухар, яка відома своєю строгістю до учасників шоу, на цей раз залишилася задоволеною. Вона навіть зізналася, що не відмовилася б побувати на місці Яни Заєць.

"Ви сьогодні безцеремонно викрали моє серце. Це було найкраще фламенко від непрофесійного танцюриста, яке я коли-небудь бачила. Але ви порушуєте всі правила шоу, адже танцює два професіонала. У минулому ефірі ви потрапили в зону ризику і вирішили скористатися забороненим прийомом - оголити свій розкішний торс. На місці Яни, звичайно ж, хотіли б опинитися багато жінок. І, можливо, навіть і я", - прокоментувала виступ Іраклі балерина.

Фото: Іраклі Макацарія і Яна Заєць (instagram.com/maqatsa)

"За один такий танець вам повинні були б дати іспанське громадянство", – зазначив Влад Яма.

Іраклі опублікував кілька фото з ефіру в своєму Instagram, закликавши підписників поділитися своєю думкою про виступ.

"Ну і як вам іспанський танець фламенко у виконанні грузина і українки? Фламенко - це шалені пристрасть і ритм! Це рух і божевільні емоції! Здається, мої ноги вже рухалися в такт самі по собі - не дивно, після стількох годин тренувань. Ми дуже хотіли запалити цей зал, і, сподіваємося, у нас це вийшло", - написав Макацарія.

Фото: Іраклі Макацарія і Яна Заєць (instagram.com/maqatsa)

В коментарях фолловери відзначили, що танець був дуже гарячим і подарував бурю емоцій, а пара Іраклі і Яни повинна перемогти у проекті.

Скріншот коментарів (instagram.com/maqatsa)

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 11 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на проекті Танці з зірками ще одна учасниця отримала травму.

Відео: РБК-Україна