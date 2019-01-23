"Ви мені огидні": чоловік Регіни Тодоренко жорстко відповів на образливі коментарі

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

В кінці гнівної тиради Топалов попрощався зі своїми шанувальниками

Влад Топалов, співак з Росії і чоловік української співачки і телеведучої Регіни Тодоренко, приголомшив шанувальників раптовим гнівним постом в своєму Instagram-акаунті. Довгий текст під фото Влада не дав остаточних відповідей, що ж насправді так образило співака, нетактовні коментарі в адресу його зовнішності, образи Ольги Бузової (російської знаменитості, яку кілька днів тому Топалов привітав з днем народженням у своєму акаунті) або ситуація, свідком, якої він став днями. Однак, заключні слова Влада змусили задуматися багатьох підписників співака.

Фото: Влад Топалов дуже гостро відреагував на необгрунтовану критику (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Кожне слово , кожна емоція, кожен вчинок повертається до нас.

От у мене до вас питання. Раз вже ви всі такі розумні й сміливі, а головне, зухвалі", - звернувся він до підписників і розповів історію, яка його самого спантеличила.

Влад став свідком конфлікту людини, яка виглядав, як асоціальна особистість, і водія, який не захотів давати милостиню цьому жебракові. Зав'язалася бійка, в яку хотів втрутитися співак, але конфлікт сам собою розв'язався.

Ця недовга сутичка незнайомців Влада змусила задуматися над тим, хто міг би виявитися правим, а хто винним у цій ситуації, і зрозумів, що не в праві засуджувати кого-небудь з учасників бійки, адже кожен міг виявитися як правим, так і винуватим.

Ситуація дійсно стала показовою, адже останнім часом Влад отримав неабияку порцію необґрунтованої критики на своїй сторінці. Будь-яке його фото викликало негатив у хейтеров і псувало настрій молодого батька, адже він сумлінно читав коментарі своїх підписників.

Фото: Влад Топалов і Ольга Бузова, після публікації цього фото, одразу потрапили "під приціл" хейтеров (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Мораль сьогодні така : ЖОДЕН ІЗ НАС не має права судити і, тим більше, осуджувати когось і НАС З ВАМИ! Ми не маємо права ображати і принижувати один одного на рівному місці. Висловити "ЗДОРОВУ" критику завжди можна і потрібно", - написав емоційний висновок Влад.

Фото: А цей кадр Влада Топалова викликав хвилю критики з приводу зовнішності співака (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Останні пару днів мене глибоко шокували. Читаючи ваші коментарі хочу сказати тим, хто наважився ображати жінок і мене - ви мені огидні. Огидні. Я бажаю вам мудрості і хоч якихось мізків. Прощавайте", - несподівано в ув'язненні написав Топалов.

Багато підписників підтримали знаменитість, і порекомендували не приймати близько до серця слова заздрісників і недоброзичливців, і ні до жодному разі не видаляти сторінку в Instagram, а краще просто відключити коментарі.

Скріншот: Коментарі до посту Влада Топалова (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Влад! Згодна на всі 1000%!!! Люди зовсім страх втратили! Раніше могли по мордасам за будь-яке невірне слово наваляти, а зараз сидять і строчать без сорому в просторах інтернету. І завжди дратує фраза: "Ну ти ж публічна людина, чого ти хотів, всі свої думки висловлюють", ніби це відразу дає право вести себе невиховано. Кріпись, від тебе віє великою доброзичливістю та щирістю. Нехай твоїх адекватних читачів буде більше";

"Можна просто відключити коментарі", - порадили підписники.

Нагадаємо, нещодавно Топалов опинився в епіцентрі чуток про те, що він не до кінця вірний своїй дружині Регіні Тодоренко.



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