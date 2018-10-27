"Ви будете за мене голосувати?": Полякова зробила гучну заяву про президентство

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артиста сказала, що вирішила стати королевою

У п'ятницю, 26 жовтня найбільш "народна" співачка України Оля Полякова виступила на сцені київського Палацу спорту. Подивитися на грандіозне шоу "Королева ночі" зібралося майже 10 тисяч осіб. Їх чекали не тільки сильний і дивовижний вокал, дорогі декораційні елементи, постійна зміна образів, смертельний номер і багато інших сюрпризів, але і кілька слів на тему політики. Шоу вийшло по-справжньому дивовижним, особливо заява, яку Полякова зробила зі сцени, передає кореспондент LITE, який побував на шоу "Королева ночі".

Зі сцени Полякова заговорила про президентство, і згадала двох потенційних кандидатів на цей пост - своїх колег по шоу бізнесу Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського.

"Поки Вакарчук і Зеленський думають, чи йти їм в президенти, я вирішила піти в королеви! Ви будете за мене голосувати?", — запитала Полякова у глядачів.

Звичайно, на питання Ольги натовп вибухнув захопленими вигуками та оплесками.

Нагадаємо, що раніше LITE розповідав про те, якого масштабу фурор справило шоу "Королева ночі" на глядачів концерту. Також ми показували яскраві фото і відео шоу.

До цього Полякова програла парі і роздяглася на шоу Танці з зірками.

Раніше Оля Полякова пояснила, як ставиться до підтримки кандидатів у передвиборних перегонах.

Відео: (video.rbc.ua)