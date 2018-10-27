"Вы будете за меня голосовать?": Полякова сделала громкое заявление о президентстве

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артиста сказала, что решила стать королевой

В пятницу, 26 октября самая "народная" певица Украины Оля Полякова выступила на сцене киевского Дворца спорта. Посмотреть на грандиозное шоу "Королева ночи" собралось почти 10 тысяч человек. Их ожидали не только сильный и завораживающий вокал, дорогостоящие декорационные элементы, постоянная смена образов, смертельный номер и многие другие сюрпризы, но и несколько слов на тему политики. Шоу получилось по-настоящему удивительным, в особенности заявление, которое Полякова сделала со сцены, передает корреспондент LITE, побывавший на шоу "Королева ночи".

Со сцены Полякова заговорила о президентстве, и упомянула двух потенциальных кандидатов на этот пост - своих коллег по шоу бизнесу Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского.

"Пока Вакарчук и Зеленский думают, идти ли им в президенты, я решила пойти в королевы! Вы будете за меня голосовать?", — спросила Полякова у зрителей.

Конечно, на вопрос Ольги толпа взорвалась восторженными криками и аплодисментами.

Напомним, что ранее LITE рассказывал о том, какого масштаба фурор произвело шоу "Королева ночи" на зрителей концерта. Также мы показывали яркие фото и видео шоу.

До этого Полякова проиграла пари и разделась на шоу Танцы со звездами.

Ранее Оля Полякова объяснила, как относится к поддержке кандидатов в предвыборной гонке.

Видео: (video.rbc.ua)