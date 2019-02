Вся в маму: дочка Віри Брежнєвої вразила співочим талантом

Юна модель вирішила спробувати свої сили і у вокалі

Старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман - талантливая и разносторонняя девушка. Она уже пробовала свои силы в модельном бизнесе, и довольно успешно, а также училась актерскому мастерству. Теперь же Соня, судя по всему, решила пойти по стопам звездной мамы и похвасталась еще и певческим талантом.

На своей странице в Instagram юная красотка опубликовала фрагмент видео, на котором она исполняет песню Daniel Caesar "Japanese Denim".

"Something new and kinda scary", - написала Киперман, переводится как "Что-то новое и немного пугающее".

Видео: (instagram.com/sonyaxkiperman)

Позже дочь артистки выложила полную версию композиции в своем исполнении.

Знаменитая мама пока никак не отреагировала на пение Сони, однако поклонникам оно пришлось очень по душе. Пользователи сети пишут, что у нее очень красивый голос и призывают продолжать заниматься музыкой и выступать на сцене вместе с мамой.

"Какой голос!", "Так красиво и чувственно", "Очень красивый голос! keep it up!", "Соня, у тебя очень красивый голос) Тебе нужно быть рядом с мамой на сцене:)", "Нежный голос))) занимайся музыкой", "Соня, поздравляю с новым увлечением))) теперь ждем хит уже от тебя!" - отмечают фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/sonyaxkiperman)

Отметим, что Киперман живет и учится в США.

Напомним, ранее дочь Веры Брежневой восхитила фигурой в купальнике.

Мы также писали, что Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми Соней и Сарой. Поклонники Брежневой отметили в комментариях, что все они очень красивые и выглядят, как сестры.

Кстати, Вера Брежнева поделилась горячими фото с отдыха на Мальдивах.

Видео: РБК-Украина