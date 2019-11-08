Вся в блискітках: Леся Нікітюк показала розкішні форми в облягаючому вбранні

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк вкотре зазначила, що наряд - "самашила"

Леся Нікітюк активно приступила до зйомок нових випусків популярної програми "Хто проти блондинок?" на "Новому каналі". Як зазначила в хештегах під однією з публікацій Леся, свіжі випуски глядачі побачать вже у наступному 2020 році! До речі, це далеко не єдиний ТБ-проект, де можна побачити Лесю в ролі ведучої. 4 листопада стартував новий проект про подорожі по Україні "LeМаршрутка". Раніше в Києві відбулася гучна презентація шоу, під час якої Нікітюк назвала топ-5 реформ, які вона б реалізувала на посаді Міністра туризму України". Повтор першого випуску обіцяють показати вже в цю суботу, 9 листопада. Поки що Нікітюк показує деталі зйомок іншого шоу. І не забуває демонструвати шанувальникам свої яскраві "образи дня".

Так, деталі чергового ефектного лука Нікітюк показала на своїй сторінці в мережі instagram (особливо в розділі "сториз"). Новий образ Леся вийшов дуже незвичайним, але ошатним. Телеведуча в черговий раз підкреслила, що її вбрання - з категорії "самашила".

Яскрава Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Перед дзеркалом Леся красується в облягаючому одязі з чорного люрексу. Наряд чимось нагадує спортивне боді з шортиками. Однак додатково декорований спідницею-баскою. Також "боді" відкриває плечі ведучої, що відразу ж робить образ більш вечірнім.

Яскрава Леся Нікітюк

Також Нікітюк похвалилася різними яскравими прикрасами: сережки, кулон, браслет. Волосся покладені в акуратні великі локони.

"Всім цьомки", — підписала нове селфі Нікітюк.

Шанувальники Лесі буквально засипали свою улюбленицю захопленими коментарями:

"Леся, ти така суперова моделька та гарна телеведуча"

“Після цьомчика у вівторок й досі не мію щоку. Гарного вечора"

“Красуня! Обожнюю тебе!"

"Красуня обалденная!!!"

“Красуня! І плаття неймовірне"

"Дуже красива ви"

"У вас такі гарні очі"

"Красуня моя"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вийшла в світ у відвертому образі! Ведуча блищала перед камерами в міні-сукні і выскоких ботфортах.