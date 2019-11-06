У ботфортах і сітчастих колготках: Леся Нікітюк вийшла в світ у сміливому образі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча прогулялася по вечірньому Хрещатику

Леся Нікітюк вміє знаходити баланс між роботою і відпочинком. Теледіва не встигає закінчити зйомки однієї програми, як тут же приступає до іншого шоу, але в напруженому графіку вона знаходить "вікно", щоб трохи розслабитися, відпочити і відновити сили. Так, нещодавно ведуча повернулася з жаркого Єгипту і буквально відразу поспішила на знімальний майданчик. Не забуває Леді Ле і про світських тусівках і заходах. Наприклад, в сторіз Instagram вона показала свій насичений подіями вечір.

Ведуча з'явилася на прем'єрі серіалу "Перші ластівки" від "Нового каналу" у відвертому спокусливому образі. Леся вбралася в коротке плаття, під горло з спідницею-клешь, одягла сітчасті колготи і чорні шкіряні ботфорти з гострим носком. Вона доповнила цибулю трендової курткою-косухою, а в якості аксесуарів воліла улюблену стеганную невелику сумочку.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Маакияж – з акцентом на червоні губи, волосся – гладенько і акуратно укладене. До речі, ведуча повернулася до світлого відтінку локонів, адже до цього зважилася на сміливий експеримент та перефарбувалася у ... рожевий. Леді Ле зізналася, що сама не очікувала від себе такої сміливості, але її вмовив одруг-стиліст.

В цей же вечір Леся вирішила зазирнути на презентацію нової колекції бренду H&M, а потім вирішила прогулятися по невечернему Хрещатику.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, у подібному образі Леся вже публікувала фото, причому зроблені вони були в одному з київських закладів напередодні дня народження ведучої. Тоді вона також обрала чорну сукню і ідентичну взуття.