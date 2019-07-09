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"Спасибі за посмішку": вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці

Lite » Мода 09.07.2019 - 18:29
"Спасибі за посмішку": вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва вже знаходиться в Атланті

Лілія Подкопаєва продовжує насолоджуватися своєю вагітністю. Відзначимо, що на даний момент українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики чекає на третю дитину. При цьому 40-річна Подкопаєва виховує двох дітей: прийомний син Вадим (13 років) і рідна донька Кароліна (12 років). Незабаром у родині буде поповнення!

Так, на своїй instagram-сторінці Лілія ділиться щасливими моментами. Схоже, що спортсменка останнім часом частіше відпочиває. Не так давно вона побувала з родиною і друзями в Одесі. І ось, в геовідмітках вказала, що на даний момент знаходиться в місті Атланта, столиця американського штату Джорджія. До речі, саме тут живе обранець української спортсменки – бізнесмен Ігор Дубинський. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що в Штатах він живе вже більше 25 років.

Але поки що пара не розписана, а лише планує своє одруження. Хоча пропозицію Дубинський Подкопаєвій вже зробив.

На сонячному фото Лілія позує у простому повсякденному образі. На спортсменці – вільні чорні шорти, а також об'ємна блузка-вишиванка з рукавами-ліхтариками, яка приховує животик Лілії. Образ доповнюють чорні лакові сліпери, така ж чорна сумочка на золотому ланцюжку. З аксесуарів –  окуляри. Волосся розпущене.

&quot;Спасибі за посмішку&quot;: вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники Лілії також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • "Краса! Втім, як і завжди"
  • "Дякую за посмішку!"
  • "Як завжди, гарно виглядаєте"
  • "Як завжди, прекрасна"
  • "Милота"

&quot;Спасибі за посмішку&quot;: вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

&quot;Спасибі за посмішку&quot;: вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці

&quot;Спасибі за посмішку&quot;: вагітна Подкопаєва захопила стилем в блузі-вишиванці

Лілія Подкопаєва та Ігор Дубінський (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва зворушила ніжним фото на останніх місяцях вагітності.

Також до цього Лілія пройшлася по гостинній Одесі у літньому білому костюмі.

Вагітна Лілія Подкопаєва з глибоким декольте підкорила чуттєвим фото "Тренуйтеся постійно": вагітна Лілія Подкопаєва здивувала активним тренуванням
Новини України Лилия Подкопаева
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