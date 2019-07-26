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"Зустріла колишню": Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.07.2019 - 10:57
"Зустріла колишню": Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах
Фото: Надя Дорофєєва і Настя Каменських instagram.com/nadyadorofeeva)

Українські артистки - серед виступаючих на фестивалі "Жара"

У столиці Азербайджану Баку проходить музичний фестиваль "Жара", на якому виступають і чимало українських артистів. Триватиме він до 28 липня. Засвітилися там і Настя Каменських (та й без Потапа не обійшлося), а також учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

На своїй сторінці в Instagram остання опублікувала барвисті спільні фото з Настею, продемонструвавши їх ефектні вбрання для виступу. У підписі до публікації Дорофєєва забавно назвала Каменських своєї "колишньою".

Дівчата ефектно позували удвох біля стенду фестивалю, а також зробили миле селфи з "поцілунками" на камеру.

"Зустріла колишню на @zharafest", - прокоментувала Надя.

&quot;Зустріла колишню&quot;: Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дружина Володимира Дантеса вибрала для виходу на сцену зухвалий образ - бежевий кроп-топ і шкіряну спідницю в підлогу я високою талією і пікантним розрізом на стегні. Доповнили аутфит колготки в сіточку і босоніжки на підборах, а також накинута зверху шкіряна куртка.

&quot;Зустріла колишню&quot;: Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Фото: Надя Дорофєєва та Настя Каменських в Баку (instagram.com/nadyadorofeeva)

Каменських знову ж обрала ультратрендовий в цьому сезоні анімалістичний принт. Співачка позувала у відвертій малиновій сукні з "тигровим" принтом. Родзинкою вбрання є об'ємні рукави і одне кокетливо оголене плече, а також відверте декольте, що підкреслює пишний бюст артистки.

&quot;Зустріла колишню&quot;: Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)

Кілька фото Настя виклала на своїй Instagram-сторінці. Завершують образ босоніжки на шпильці і шпильки в тон наряду.

"Я обожнюю жаркі вечори", - зізналася виконавиця.

&quot;Зустріла колишню&quot;: Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Фото: Настя Каменських в Баку (instagram.com/kamenskux)

Спільні фото українських красунь викликало бурхливу реакцію у прихильників, які залишили безліч захоплених відгуків, називаючи їх найкращими і захоплюючись нарядами артисток.

  • Кращі
  • найкрасивіша
  • Красуні
  • Солодкі
  • Такі милі та позитивні
  • Красоточки!!!! Ви вчора так запалили...уххххх
  • Дуже круте фото
  • Шалено красиві обожнюю
  • Дві красуні
  • Дві принцеси
  • Класнючиеее
  • такі Красиві!
  • найгарячіші дівчата України
  • САМЫЫЫЕЕЕЕ КРАСИВЫЕЕЕЕЕ В МИРЕЕЕЕЕ, ОБОЖНЮЮ
  • Які ви чудові

&quot;Зустріла колишню&quot;: Дорофєєва і Каменських запалили в Баку в яскравих нарядах

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, розслаблена Настя Каменських блиснула трендовим луком в Баку - співачка приміряла стильний комбінезон з анімалістичним принтом.

Раніше Настя Каменських спокусила ранковим фото у спідній білизні. Співачка сфотографувала своє ранкове відображення в дзеркалі. На знімку Настя позує в білій білизні, а також із зубною щіткою в руці.

Розслаблена Настя Каменських блиснула трендовим луком в Баку "Улюблені дівчата": Надя Дорофєєва зачарувала ультра стильним луком на зустрічі з подругами
Новини України Настя КаменськихНадя Дорофеєваобраз
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