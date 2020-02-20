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Безмежне щастя: переможниця Холостяк 9 насолоджується коханням під небом Бразилії

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.02.2020 - 20:34
Безмежне щастя: переможниця Холостяк 9 насолоджується коханням під небом Бразилії
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дарина Квіткова розповіла про зміни з приходом в життя кохання

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарина Квіткова не звикли сидіти на місці. Пара багато подорожує і часто змінює міста і країни. Так, в січні під час спільного відпочинку на Балі Микита зробив Даші пропозицію і надів на палець заповітну каблучку. А в березні закохані вирушать на мовні курси в США. Втім, у лютому вони теж вирішили довго не засиджуватися в Україні і полетіли в сонячну Бразилію.

Наречена екс-холостяка поділилася першими фото з Ріо-де-Жанейро, де стоїть чудова тепла погода. А види навколо – заворожують.

Даша позує на тлі міста, який простягнувся внизу, мов на долоні. Дівчина одягла легкий короткий джинсовий сарафан і замружила очі від блаженства.

Безмежне щастя: переможниця Холостяк 9 насолоджується коханням під небом Бразилії

Безмежне щастя: переможниця Холостяк 9 насолоджується коханням під небом Бразилії

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"У коханні всі стає краще, все починає цвісти. Я завжди знала, що дівчина, яку кохає її чоловік — завжди на крок попереду. Та що вже там, їй немає справи до змагань мілководних. Вона поза грою, і поза всяким порівняння. Відчуваючи на собі добрі, турботливі та люблячі очі, моментально знаходить в собі впевненість і несе за собою тільки тепло і затишок.

На стику всіх людських почуттів, кохання — почуття, яке по суті є логічним звершенням всього світлого і благородного, що осягає душу. Вселенське щастя відчувати всі фарби світу крізь призму непорушного кохання. Куди б не занесло йти тактильно на тепло знову і знову. Будь ласка, одягніть свою дівчину в любов. Окутайте її шарфом ніжності і турботи", - залишила надихаючий пост закохана дівчина.

Раніше переможниця Холостяк 9 Дарина Квіткова розповіла про зміни в зовнішності, на які їй довелося зважитися після дитячої травми.

Старемся "витягнути" один одного: Холостяк 9 і його наречена розкрили секрет сили своєї пари Всі мрії — досяжні: наречена Холостяка Добриніна поділилася новою радістю
Новини України ХолостякМикита Добринін
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