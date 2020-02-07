Записки нареченої: переможниця Холостяк 9 приміряла весільну сукню і розповіла про торжество

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина активно готується до важливого дня в своєму житті

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, переможниця проекту Даша Квіткова продовжують ламати стереотипи навколо цього шоу, що там неможливо знайти справжню любов. Пара не тільки залишилася разом після закінчення проекту - вони досить швидко почали спільне проживання, а тепер і зовсім готуються до весілля. Пропозицію руки і серця Микита зробив коханій під час відпустки на острові Балі, і вони вже почали активно готуватися до свята.

Даша побувала в салоні на першій примірці весільних нарядів і попросила шанувальників допомогти їй зробити вибір. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фото в двох сукнях, які їй найбільше сподобалися. Обидва весільні вбрання дуже розкішні, з пишною спідницею в підлогу і з відвертим декольте.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Щаслива наречена також розповіла, де буде проходити весілля і чому вони з коханим прийняли таке рішення.

"Починаю свої записки нареченої. Все буде під хештегом #невестапишет

Чому ми все таки вирішили весілля робити в Києві, а не в Італії? Поки ми ще були на Балі, ми вже знайшли собі організаторів, які підбирали нам красиві місця і вілли. Бюджет було затверджено і ми вже рахували кількість гостей.Але було одне але: Для нас було важливо, щоб дідусь Микити і моя бабуся були присутні на весіллі. На жаль, за станом здоров'я перельоти їм заборонили. Тому ми прийняли рішення, що в Київ їм буде простіше дістатися.



Ми не засмутилися, тому що вирішили у весільну подорож полетіти на наступний день. Куди? Звичайно ж в Італію. Навіть визначилися з містечком, в яке поїдемо, але про це пізніше. В суботу у нас перший перший перегляд локації, переговори з нашим весільним агентством і декораторами.



Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Сьогодні був мій перший приїзд до салону, де я мірила весільні сукні. Не передати відчуття, тим більше, що до пропозиції мені не особливо хотілося пишних суконь на весілля. Серце розривається від всієї краси. Дівчата, як же ви вибрали «ту саму, єдину» сукню? За яку сукню голосуємо? 1 або 2? Микита за першу", - поділилася своїми емоціями Квіткова.

Користувачі мережі почали активно голосувати, яке плаття підходить дівчині, і обсипати її компліментами.

1 просто суппер

Хоча і 1 і 2 карколомно підкреслюють вашу ніжність!

Дашуля, 1е! Мені воно тіна примірці найбільше сподобалося

Просто нереальна

Перше вам дуже до лиця

2 вогонь)

Перше нереально красиве. Дуже ніжне

1 дуже гарне, альо 2 просто неймовірно тобі личить)

Мені 2 просто вауууу

Надзвичайно ніжна та красива

Даша, ви така красива, але на вас більше подобається 2 сукню

1, дуже гарне!

Ти дуже красива наречена, для мене перший і другий варіант плаття тобі дуже личить

Так що порада така - міряйте ВСЕ!! Навіть те, на яке не могли б і подумати)

Просто красуня Перше дуже цікаве плаття

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла про найкращу перевірку відносин на міцність.