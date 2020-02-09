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Немає слова повинен: наречена Холостяка розповіла про розподіл спільного бюджету

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.02.2020 - 14:13
Немає слова повинен: наречена Холостяка розповіла про розподіл спільного бюджету
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина зізналася, хто за що платить в їх парі

Кохана 9-го Холостяка Микити Добриніна, переможниця проекту Даша Квіткова нещодавно змінила статус - під час відпочинку на Балі коханий зробив їй пропозицію, яку дівчина з радістю прийняла. Так що тепер вона - щаслива наречена і вже активно готується до урочистого дня, який після довгих роздумів вони вирішили все ж організувати в Києві. Днями Даша побувала у весільному салоні і приміряла кілька суконь, але поки що не визначилася з вибором. На своїй сторінці в Instagram вона часто дає поради з приводу відносин і розповідає, як все відбувається у них з Микитою.

У новій публікації Квіткова підняла тему спільного бюджету і розповіла, хто за що платить в їх парі. Вона супроводила розповідь романтичним знімком з Балі, на якому вони з нареченим ніжаться в ліжку-гамаку.

Даша зізналася, що любить робити подарунки коханому, проте більшість їх витрат все ж покриває саме він.

Немає слова повинен: наречена Холостяка розповіла про розподіл спільного бюджету

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

«Бюджет. Хто за що повинен платити(відпочинок,продукти і тд)»? Почнемо з того, що в нашій парі немає слова «повинен/повинна». У нас немає такого, що «мій бюджет — це мій бюджет, а заробіток чоловіка — наш спільний». Більшість витрат покриває Микита (квартира, подорожі, ремонт машин і тд), але мені не важко, а навіть в радість купити квитки на літак, оплатити готель, придбати квитки на концерт, сплатити спільний рахунок в ресторані або купити тумбочки додому, якщо вони дуже подобаються. І я не бачу в цьому нічого поганого. Ми ж разом, і ми одне ціле.

Я купую продукти, домовляюся за прибирання, купую миючі і закриваю домашні питання. Мені в радість робити Микиті подарунки, тому на це я взагалі не скуплюся. Оплачую свої потреби сама. Сукні, косметика, манікюр і всякі дівчачі жарти — це мої потреби і я сама можу собі дозволити, не хочу Микиту цим вантажити. А як у вас в сім'ї? Хто за що відповідає?", - поділилася наречена Добриніна.

Користувачі мережі почали активно висловлювати свою думку з цього питання в коментарях. Багато відзначили, що у Даші та Микити відмінний підхід до даної теми.

  • Дуже правильний підхід
  • Красуня, гідну відповідь, вчіться девченки. Повністю підтримую
  • У нас спільний бюджет був завжди) з самого початку відносин.
  • ви молодці
  • Ну якщо ви можете дозволити так собі, то це дуже навіть круто і розумно. Обожнюю вас
  • Спільний бюджет , загальна скарбничка , загальні плани та цілі , в тому числі і матеріальні
  • Яке фото
  • Молодці
  • Повністю підтримую, якщо у жінки є така можливість!
  • Теж так як ти описала, але буває що моїх не вистачає і тоді кажу чоловіку мені треба...
  • На хвилинку здалося що левитируете в повітрі
  • У кожній сім'ї по-різному
  • Яка соковита фото

Немає слова повинен: наречена Холостяка розповіла про розподіл спільного бюджету

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла про найкращу перевірку відносин на міцність.

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