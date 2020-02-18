Хочу бути чесна: переможниця Холостяк 9 зважилася на зміни в зовнішності

Фото: Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Дівчина отримала в дитинстві травму, що відбилося на її обличчі

Переможниця Холостяк 9 і наречена Микити Добриніна Дарина Квіткова не раз зізнавалася, що раніше комплектувала через зовнішність. Особливо вона відчувала себе некомфортно в шкільні роки. Тепер же дівчина мотивує передплатників своїм прикладом і закликає любити себе і нікому не дозволяти впливати на самооцінку. Вона часто спілкується з клієнтами в Instagram і ділиться з ними досить особистими темами.

Так, Даша зважилася на невелику корекцію зовнішності, а саме – прибрати ямочку на кінчику носа.

"Ніколи собі нічого не рубав і не виправляла (крім корекції десни). Завтра йду виправляти ямку на носику. Поки що боюся дуже", - зізналася вона напередодні процедури.

Фото: Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Стурбовані шанувальники стали уточнювати, яке ж косметичний або хірургічне втручання належить дівчині. "Не буде ніякої операції. Носик залишиться колишнім, просто ямочка піде", - пояснила дівчина. Потім додала у відеозверненні: "Ніс не буде іншого розміру або по іншому виглядати".

Вона також пояснила, чому вони у неї виникла косметична проблема – в дитинстві Даша зламала носи і тому на кінчику утворилася ямка.

Після того, як процедура пройшла успішно, Даша вирішила поділитися враженнями з шанувальниками. "Хух. Я це зробила. Тепер у мене рівний носик, без ямочки. Це не боляче. Це неприємно. Трохи мені ввели гіалуронову кислоту і просто прибрали цю ямочку. Але не помітно, обличчя не розпухне, тому все в порядку", - запевнила вона.

Фото: Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Варто зазначити, що пара готується до подорожі до Бразилії. Шанувальники Микити і Даші поцікавилися, чого дівчина чекає від поїздки. "Залишитися в живих. Дуже страшно летіти туди, тому що там велика злочинність. І хочеться і колеться", - зізналася вона.

Фото: instagram.com/kvittkova

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін відверто висловився про розлучення з колишньою дружиною.