"Завжди тебе підтримаю": Олена Шоптенко емоційно звернулася до партнера по Танцях з зірками

П'ятий ефір шоу Танці з зірками відбувся 22 вересня і вийшов дуже емоційним, адже темою вечора став "Рік, який змінив життя". Учасники ділилися з глядачами зворушливими, веселими і сумними спогадами і вражали суддів яскравими постановками. Олена Шоптенко та її партнер Олексій Яровенко присвятили свою Чорнобильській трагедії.

Гучний серіал "Чорнобиль" від HBO спонукав актора на спогади - після вибуху на атомній енергостанції у його бабусі й тьоті виявили рак, остання померла від хвороби. Свій емоційний фрістайл Олексій та Олена присвятили всім, хто вижив після Чорнобильської аварії і брав участь у ліквідації її наслідків.

На своїй сторінці в Intagram Шоптенко поділилася фото та емоціями від виступу і зворушливо звернулася до свого партнера, пообіцявши завжди підтримувати його.

Фото: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"Ще один танець ми станцювали завдяки вам. Спасибі вам за це. Складний танець, складна тема, складні почуття і емоції. П'ятий ефір, п'ять тижнів ми працюємо, намагаємося. У нас не все виходить, ми нервуємо і втомлюємося. Але найголовніше, що я хотіла б сказати сьогодні, що мені дуже пощастило з партнером. Хто б там що не говорив. @jaravienka я хочу щоб ти запам'ятав одну дуже важливу істину – в танцях головне слухати тільки музику. І нічого більше. Я завжди тебе підтримаю, хоч частіше в танцях ти підтримуєш мене. Дякую тобі за ці емоції, спасибі за те, що ти робиш і за те, як ти стараєшся. Ми сподіваємося, що вам сподобалося і ви підтримаєте нас", - написала танцівниця.

Фото: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Фолловери поспішили поділитися своїми враженнями і залишили парі слова підтримки.

Альона, удачі тобі і Олексію. Всі розуміють, що це шоу. Для нас ви номер один, тримайся. Я точно знаю, що якщо говорити про волю до перемоги, ти орієнтир для багатьох. Олексію витримки і терпіння

Чому судді предираются? Чуттєвий танець, емоційно, Олексій зіграв в кінці відмінно, Альона - зірка паркету

Дуже класний номер, і музичний супровід

Гарний,душевний номер.Незнаю що там суддям не вистачило,але для нас глядачів ві були є і будете НАЙКРАЩИМИ!

Спасибі за такий танець, шедевр

Складна тема,...Геніальна постановка...почуття,емоції. Браво,просто,Браво!

Не справедливо, за що такі низькі оцінки???? Олена, ви найкращі, найсильніші!!! Перемоги вам. Я знаю, ви пройдете далі, я за вас

Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності.

До речі, Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом на Танцях з зірками.