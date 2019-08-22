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Не повторюйте моїх помилок: Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.08.2019 - 18:31
Не повторюйте моїх помилок: Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності
Олена Шоптенко (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита танцівниця і хореограф розкрила секрети своєї ідеальної форми

Олена Шоптенко, яка стала мамою в минулому році, сьогодні може похвалитися бездоганною фігурою і оптимальним вагою. При цьому ще під час вагітності співачка зізналася, що головне для неї – не як вона буде повертатися у форму, а щоб малюк отримував все необхідне і був здоровим.

Тим не менше, відразу після пологів зірка танцювальних шоу влилася в активний робочий графік (вона стала головним хореографом проекту) і швидко набула звичних параметрів. Про головні секрети і помилки вона розповіла нашому порталу.

Не повторюйте моїх помилок: Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітностіОлена з сином Олексієм (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Перше і найважливіше вважає Олена Шоптенко – слухати своє тіло, дати йому відновитися і повертатися у форму поступово. Сама танцівниця, за її словами, почала активно займатися дуже рано – вже через два місяці після пологів, і слідувати своєму прикладу не радить.

Через надмірні фізичні навантаженя вона зіткнулася з проблемою, знайомою багатьом жінкам, які народжували – діастазом. Тому тут важлива золота середина: не можна занадто сильно розслаблятися, так і перенапружуватися. Перевантаження привели до того, що Шоптенко довелося зробити перерву на півроку. Тільки нещодавно вона знову повернулася до танців.

Не повторюйте моїх помилок: Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітностіАльона Шоптенко на презентації проекту "Танці з зірками" (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Друге правило – харчування. Раціон Олени завжди містить максимум здорових продуктів, а під час годування їй довелося трішки його відкоригувати і виключити багато продуктів. Зірка вважає, що меню годуючої мами потрібно скласти грамотно і тут також важлива золота середина.

Не повторюйте моїх помилок: Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітностіОлена з чоловіком Олексієм Івановим і сином (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

У своєму мікроблозі зірка приділяє багато уваги темам вагітності та материнства. Вона показує комплекси вправ для відновлення після пологів, а також розповідає, як змінилося її життя і світовідчуття після появи сина на світ. За словами зірки, вона стала почувати себе набагато більш жіночною і навіть полюбила «дівчачі» вбрання. Хоча завжди вважала, що не зможе зрадити звичному спорт-шику.

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