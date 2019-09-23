"Завжди тебе підтримаю": Олена Шоптенко емоційно звернулася до партнера по Танцях з зірками

Співачка зазначила, що їй дуже пощастило
П'ятий ефір шоу Танці з зірками відбувся 22 вересня і вийшов дуже емоційним, адже темою вечора став "Рік, який змінив життя". Учасники ділилися з глядачами зворушливими, веселими і сумними спогадами і вражали суддів яскравими постановками. Олена Шоптенко та її партнер Олексій Яровенко присвятили свою Чорнобильській трагедії.
Гучний серіал "Чорнобиль" від HBO спонукав актора на спогади - після вибуху на атомній енергостанції у його бабусі й тьоті виявили рак, остання померла від хвороби. Свій емоційний фрістайл Олексій та Олена присвятили всім, хто вижив після Чорнобильської аварії і брав участь у ліквідації її наслідків.
На своїй сторінці в Intagram Шоптенко поділилася фото та емоціями від виступу і зворушливо звернулася до свого партнера, пообіцявши завжди підтримувати його.
Фото: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)
"Ще один танець ми станцювали завдяки вам. Спасибі вам за це. Складний танець, складна тема, складні почуття і емоції. П'ятий ефір, п'ять тижнів ми працюємо, намагаємося. У нас не все виходить, ми нервуємо і втомлюємося. Але найголовніше, що я хотіла б сказати сьогодні, що мені дуже пощастило з партнером. Хто б там що не говорив. @jaravienka я хочу щоб ти запам'ятав одну дуже важливу істину – в танцях головне слухати тільки музику. І нічого більше. Я завжди тебе підтримаю, хоч частіше в танцях ти підтримуєш мене. Дякую тобі за ці емоції, спасибі за те, що ти робиш і за те, як ти стараєшся. Ми сподіваємося, що вам сподобалося і ви підтримаєте нас", - написала танцівниця.
Фото: Олена Шоптенко та Олексій Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Фолловери поспішили поділитися своїми враженнями і залишили парі слова підтримки.
Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)
Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла, як повернутися у форму після вагітності.
До речі, Тіна Кароль засвітила стрункі ніжки в розкішній сукні з пікантним розрізом на Танцях з зірками.