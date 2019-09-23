"Всегда тебя поддержу": Алена Шоптенко эмоционально обратилась к партнеру по Танцам со звездами

Танцовщица отметила, что ей очень повезло
Пятый эфир шоу Танцы со звездами состоялся 22 сентября и вышел очень эмоциональным, ведь темой вечера стал "Год, который изменил жизнь". Участники делились со зрителями трогательными, веселыми и грустными воспоминаниями и поражали судей яркими постановками. Алена Шоптенко и ее партнер Алексей Яровенко посвятили свою Чернобыльской трагедии.
Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO побудил актера на воспоминания - после взрыва на атомной энергостанции у его бабушки и тети обнаружили рак, последняя умерла от болезни. Свой эмоциональный фристайл Алексей и Елена посвятили всем, кто выжил после Чернобыльской аварии и участвовал в ликвидации ее последствий.
На своей странице в Intagram Шоптенко поделилась фото и эмоциями от выступления и трогательно обратилась к своему партнеру, пообещав всегда поддерживать его.
Фото: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)
"Ещё один танец мы станцевали благодаря вам. Спасибо вам за это. Сложный танец, сложная тема, сложные чувства и эмоции. Пятый эфир, пять недель мы трудимся, стараемся. У нас не все получается, мы нервничаем и устаём. Но самое главное, что я хотела бы сказать сегодня, что мне очень повезло с партнером. Кто бы там что ни говорил. @jaravienka я хочу чтобы ты запомнил одну очень важную истину – в танцах главное слушать только музыку. И ничего больше. Я всегда тебя поддержу, хоть чаще в танцах ты поддерживаешь меня. Спасибо тебе за эти эмоции, спасибо за то, что ты делаешь и за то, как ты стараешься. Мы надеемся, что вам понравилось и вы поддержите нас", - написала танцовщица.
Фото: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)
Фолловеры поспешили поделиться своими впечатлениями и оставили паре слова поддержки.
Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)
Напомним, Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после беременности.
Кстати, Тина Кароль засветила стройные ножки в роскошном платье с пикантным разрезом на Танцах со звездами.