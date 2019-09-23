"Всегда тебя поддержу": Алена Шоптенко эмоционально обратилась к партнеру по Танцам со звездами

Фото: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Танцовщица отметила, что ей очень повезло

Пятый эфир шоу Танцы со звездами состоялся 22 сентября и вышел очень эмоциональным, ведь темой вечера стал "Год, который изменил жизнь". Участники делились со зрителями трогательными, веселыми и грустными воспоминаниями и поражали судей яркими постановками. Алена Шоптенко и ее партнер Алексей Яровенко посвятили свою Чернобыльской трагедии.

Нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO побудил актера на воспоминания - после взрыва на атомной энергостанции у его бабушки и тети обнаружили рак, последняя умерла от болезни. Свой эмоциональный фристайл Алексей и Елена посвятили всем, кто выжил после Чернобыльской аварии и участвовал в ликвидации ее последствий.

На своей странице в Intagram Шоптенко поделилась фото и эмоциями от выступления и трогательно обратилась к своему партнеру, пообещав всегда поддерживать его.

Фото: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)

"Ещё один танец мы станцевали благодаря вам. Спасибо вам за это. Сложный танец, сложная тема, сложные чувства и эмоции. Пятый эфир, пять недель мы трудимся, стараемся. У нас не все получается, мы нервничаем и устаём. Но самое главное, что я хотела бы сказать сегодня, что мне очень повезло с партнером. Кто бы там что ни говорил. @jaravienka я хочу чтобы ты запомнил одну очень важную истину – в танцах главное слушать только музыку. И ничего больше. Я всегда тебя поддержу, хоть чаще в танцах ты поддерживаешь меня. Спасибо тебе за эти эмоции, спасибо за то, что ты делаешь и за то, как ты стараешься. Мы надеемся, что вам понравилось и вы поддержите нас", - написала танцовщица.

Фото: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Фолловеры поспешили поделиться своими впечатлениями и оставили паре слова поддержки.

Алёна, удачи тебе и Алексею. Все понимают, что это шоу. Для нас вы номер один, держись. Я точно знаю, что если говорить о воле к победе, ты ориентир для многих. Алексею выдержки и терпения

Почему судьи предираются? Чувственный танец, эмоционально, Алексей сыграл в конце отлично, Алена - звезда паркета

Очень классный номер, и музыкальное сопровождение

Гарний,душевний номер.Незнаю що там суддям не хватило,але для нас глядачів ви були є і будете НАЙКРАЩИМИ!

Спасибо за такой танец, шедевр

Сложная тема,...Гениальная постановка...чувства,эмоции. Браво,просто,Браво!

Не справедливо, за что такие низкие оценки???? Алена, вы лучшие, сильные!!! Победы вам. Я знаю, вы пройдёте дальше, я за вас

Скриншот комментариев (instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, Алена Шоптенко рассказала, как вернуться в форму после беременности.

Кстати, Тина Кароль засветила стройные ножки в роскошном платье с пикантным разрезом на Танцах со звездами.