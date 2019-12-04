"Завжди користувалася успіхом у чоловіків": Різатдінова розговорилася про особисте життя після Танців з зірками 2019

Фото: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка зробила відверте зізнання про особисте

Срібний призер Танців з зірками 2019 Ганна Різатдінова після суперфіналу зізналася, що їй, як спортсменці, було важко програти, але вона вдячна за народну любов і підтримку. Тим не менш, Ганна не сумує, а продовжує підтримувати стосунки зі своїм партнером по паркету Олександром Прохаоровим. Парі навіть приписують роман, крім того, подейкують, що за увагу спортсменки бореться екс-"Холостяк" Іраклі Макацарія. В інтерв'ю журналу Viva! гімнастка розповіла, як змінилося її життя після шоу, а також заговорила про особисте.

Так, Анна запевняє, що її серце зараз вільне, а на особисте життя просто не вистачає часу у щільному робочому графіку.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Я завжди користувалася успіхом у чоловіків, а після проекту моя популярність ще більше зросла. Особливо після того, як ми танцювали румбу. Соціальні мережі просто вибухнули коментарями. У мене з'явилося дуже багато шанувальників. Але можу сказати, що моє серце зараз вільне і відкрите. На жаль, поки що у мене немає часу на особисте життя. З ранку до вечора я зайнята на тренуваннях, а коли прибігаю додому, мені хочеться провести час із сином, якому мене дуже не вистачає. Спати я лягаю рано: режим плюс мені потрібно добре відпочити, щоб на наступний день були сили займатися. А вранці я знову біжу на тренування. У цьому графіку поки не залишається місця для стосунків з чоловіками", - поскаржилася гімнастка.

До речі, Ганні все ж вдалося викроїти вечір і відправитися на церемонію нагородження премією M1 Music Awards. На червоній доріжці вона з'явилася не сама, а в супроводі партнера по Танціям з зірками 2019 Олександра Прохорова. Сам же танцюрист ніжно називає спортсменку "Різатдінчик".

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Нагадаємо, що переможець Танців з зірками 2019 Євген Кот чесно висловився про Ганну Різатдінову.