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"Всегда пользовалась успехом у мужчин": Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни после Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.12.2019 - 16:34
"Всегда пользовалась успехом у мужчин": Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни после Танцев со звездами 2019
Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка сделала откровенное признание о личном

Серебряный призер Танцев со звездами 2019 Анна Ризатдинова после суперфинала призналась, что ей, как спортсменке, было трудно проиграть, но она благодарна за народную любовь и поддержку. Тем ни менее, Анна не унывает, а продолжает поддерживать отношения со своим партнером по паркету Александром Прохоровым. Паре даже приписывают роман, кроме того, поговаривают, что за расположение спортсменки борется экс-"Холостяк" Иракли Макацария. В интервью журналу Viva! гимнастка рассказала, как изменилась ее жизнь после шоу, а также заговорила о личном.

Так, Анна уверяет, что ее сердце сейчас свободно, а на личную жизнь попросту не хватает времени в плотном рабочем графике.

&quot;Всегда пользовалась успехом у мужчин&quot;: Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни после Танцев со звездами 2019

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Я всегда пользовалась успехом у мужчин, а после проекта моя популярность еще больше выросла. Особенно после того, как мы станцевали румбу. Социальные сети просто взорвались комментариями. У меня появилось очень много поклонников. Но могу сказать, что мое сердце сейчас свободно и открыто. К сожалению, пока у меня нет времени на личную жизнь. С утра до вечера я занята на тренировках, а когда прибегаю домой, мне хочется провести время с сыном, которому меня очень не хватает. Спать я ложусь рано: режим плюс мне нужно хорошо отдохнуть, чтобы на следующий день были силы заниматься. А утром я снова бегу на тренировку. В этом графике пока не остается места для отношений с мужчинами", - посетовала гимнастка.

К слову, Анне все же удалось выкроить вечер и отправиться на церемонию награждения премией M1 Music Awards. На красной дорожке она появилась не сама, а в сопровождении партнера по Танцам со звездами 2019 Александра Прохорова. Сам же танцор нежно называет спортсменку "Ризатдинчик".

&quot;Всегда пользовалась успехом у мужчин&quot;: Ризатдинова разоткровенничалась о личной жизни после Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Напомним, что победитель Танцев со звездами 2019 Евгений Кот честно высказался об Анне Ризатдиновой.

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