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Можемо не розмовляти: Холостяк 9 і його обраниця зробили чесне зізнання про спільне життя

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 10:57
Можемо не розмовляти: Холостяк 9 і його обраниця зробили чесне зізнання про спільне життя
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Даша і Микита знайшли власну формулу вирішення конфліктів

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана 21-річна Дарина Квіткова виявилися найміцнішою парою з усіх сезонів самого романтичного шоу країн. Закохані давно живуть разом, налагодили спільний побут, багато подорожують і не припиняють працювати над стосунками. Даша зізнається, що після перемоги в проекті їй довелося пережити неприємні моменти цькування. Вона піддавалася нападкам і критиці в мережі. Зараз парочка не звертає увагу на випади хейтеров і продовжує насолоджуватися один одним. В інтерв'ю для сайту "СТБ" Микита і Даша зізналися, як вирішують конфлікти і поділилися іншими подробицями особистого життя.

"Ми ще ніколи не сварилися, щоб доходило до того, що бився посуд", - зізнається Даша. Микита ж додав, що після конфліктів пара якийсь час може не размовляти, щоб впоратися з емоціями і взяти себе в руки.

"Буває таке, що ми можемо не розмовляти півгодини. Але краще дати ось цю паузу, аніж наговорити зайвого в пориві злості. Ми розуміємо, що у всіх це буває. Так, ми сперечаємося, але в суперечці народжується істина", - підходить до питання філософськи екс-холостяк.

Можемо не розмовляти: Холостяк 9 і його обраниця зробили чесне зізнання про спільне життя

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина визнає, що якщо раніше першим на примирення йшов Микита, то тепер вони обидва роблять кроки на зустріч один одному.

"У стосунках завжди продовжуєш вчитися. І яким би впертим ти не був, з коханою людиною починаєш міняти себе і ставати лояльніше", - міркує ведучий.

Даша зазначає, що з Микитою вони практично нерозлучні. Дівчина супроводжує коханого на різних подіях, а якщо у пари не виходить разом вийти у світ, то вона з радістю чекає його вдома.

Можемо не розмовляти: Холостяк 9 і його обраниця зробили чесне зізнання про спільне життя

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Я поспішаю додому, коли Даша не зі мною. У неї завжди гарний настрій і ніколи не болить голова", - поділився подробицями шоумен.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Добринін і його кохана Квіткова показали гарячий домашній фотосет в білизні.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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