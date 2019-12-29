Холостяк 9 і його обраниця розповіли, як будуть зустрічати Новий рік 2020

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Головне для пари - бути в цю ніч разом

Після закінчення 9 сезону проекту Холостяк його головний герой Микита Добринін нарешті зміг перестати приховувати стосунки з його переможницею - адже зйомки проходили раніше, ніж шоу вийшло в ефір, тому деякий час парі доводилося таїтися, щоб зберегти інтригу. Зараз вони вже більше року разом і дуже щасливі, хоча і зізнаються, що без сварок не обходиться - проте довго вони не можуть сердитися один на одного і швидко йдуть на примирення. В інтерв'ю для сайту СТБ закохані розповіли, як вони планують зустрічати Новий рік 2020.

До речі, це буде вже другий Новий рік разом для Даші і Микити. За словами ведучого, їм дуже хотілося б побути лише вдвох, але через його роботи так не вийде.

"Нам би хотілося провести цей Новий рік виключно удвох, не відволікаючись ні на кого. Однак моя робота пов'язана зі святковим життям і заходами. Я буду працювати в новорічну ніч. Ми постаралися влаштувати все так, щоб Даша була поряд. Природно, вона буде відпочивати. Але головне, що ми будемо разом", - поділився екс-Холостяк.

Що стосується подарунків, ці двоє люблять дивувати один одного.

"У нас є подарунки, які ми заздалегідь обговорюємо. Припустимо, квитки на концерт. Але найчастіше — це сюрпризи!" - зазначила Даша.

"В основному у нас спонтанні подарунки без приводу. В цілому намагаємося робити сюрпризи і не прив'язуватися до якихось дат. Бажання дивувати набагато більше, ніж свят у році", - додав її коханий.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Добринін також розповів, який подарунок від обраниці запам'ятався йому найбільше.

"Даша влаштовує фото-дівичники, збирає дівчаток і подорожує разом з ними. Нещодавно вони літали в Рим. Тоді я спостерігав за поїздкою і хотів приєднатися. Дізнавшись про це, Даша на наступний день прислала мені квитки. Тоді вона сама організувала нашу поїздку, показала найкрасивіші місця. До речі, в цій поїздці з'явилося правило трьох "п": паста, піца, песто. Найцінніші подарунки пов'язані з поїздками. І це не зрівняється ні з чим, адже важливо їздити дивитися і пізнавати світ. Тому ми намагаємося вкладати у свою освіту і подорожі", - зізнався Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

А вже в січні парі належить нова подорож - вони вирішили полетіти погрітися до океану.

"Ми хочемо в січні полетіти на Балі мінімум на три тижні. У планах поїздити, подивитися острів. Летимо удвох, але, як виявилося, туди летить багато наших знайомих. Тому це прекрасна можливість зустрітися з ними там", - розкрив плани чоловік.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Даша Квіткова розповіли, як дівчина потрапила в халепу з щойно купленим авто.