Дзвонив офіцер поліції: Холостяк 9 і його кохана потрапила в халепу з авто

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Неприємність з машиною трапилася під час відсутності пари в Україні

Холостяк 9 Микита Добрынини і його улюблена Дар'я Квіткова ділять на двох радості та неприємності. Пара розповіла, як справляється з конфліктами, "випускає пару". Кожен з них зайнятий у своїй сфері і активно розвиває ще й кар'єру. Так, 21-річна дівчина в жовтні вже придбала своє перше авто і, як вона запевняє, що зробила це без сторонньої фінансової допомоги! В інтерв'ю сайту "СТБ" Даша згадала, як вчилася водити, а також розповіла про інцидент, який стався з її машиною, поки пара відпочивала за кордоном.

"Купівля проходила з другом Микити, тому що сам Микита не зміг поїхати зі мною. Але він допомагав заздалегідь вибрати. Також він учив мене паркуватися, бо з паралельною паркуванням було погано. Пам'ятаю, що я психували, тому що у мене довго не виходило", - згадує дівчина.

Микиті теж нелегкого давався навчальний процес – він вважає, що таким чином їх стосунки з Дашею пройшли ще одну перевірку на міцність.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

"Коли ти вчиш кого-то паркуватися — це додаткова перевірка стосунків. В той момент я в голові собі постійно повторював: "Я її люблю! Я її люблю! Я її люблю!" - розповів ведучий.

Також закохані поділилися неприємною історією, що сталося з машиною Даші. Дівчина зізналася, що її коханий дозволяв сідати за кермо власного авто, поки у неї не було свого транспортного засобу.

"Я проїхала на ній 100 метрів. Ще бували моменти, коли Микита сидів поруч і постійно що-підтакував: "Зменш швидкість, пригальмуй, обережно". І часом я сама лякалася, хоча по факту все було добре. До речі, мене вже подряпали. І найприкріше, що це сталося, коли нас не було в Україні", - поскаржилася дівчина.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Микита зазначив, що розібратися з ситуацією парі допоміг співробітник поліції. "Нам зателефонував офіцер поліції. Машина стояла вздовж дороги, він знайшов будинок, де може проживати імовірний власник авто, і зв'язався з Дашею. Але, на щастя, все обійшлося!" - поділився екс-холостяк.

Раніше Холостяк 9 Добринін з коханою розчулили мережу ніжністю на новорічному фото.