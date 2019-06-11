"Все на краще": Едгар Камінський показав, як проводить час з сином без дружини

Фото: Слава Камінська з чоловіком (instagram.com/babaslavka)

Тиждень тому всіх вразила новина про можливе розлучення пари

Близько тижня тому ЗМІ та соцмережі буквально підірвала новина про те, що відома пара - Слава і Едгар Камінські - збираються розлучитися. За інформацією, що потрапила в інтернет, розгляд справи про розлучення зоряної пари має відбутися 12 червня, о 09:15. При цьому на розлучення подав саме Едгар. Співачка і пластичний хірург зберігають мовчання і ніяк не коментують ці чутки.

Проте 11 червня Едгар поділився новою публікацією в своєму Instagram - він опублікував кілька фото зі своїм сином, 4-річним Леонардом. На знімках тато і син корчать смішні пики - при цьому вони явно проводять час без Слави. Під фото хірург зазначив, що все, що відбувається - на краще.

Фото: Едгар Камінський з сином (instagram.com/edgar_kaminskyi)

"Самі добрі і щирі емоції - дитячі. Бажаємо всім гарного настрою. Пам'ятайте - все на краще", - написав Камінський.

Фото: Едгар Камінський з сином (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Підписники розчулюються зворушливим кадрів і відзначають, що Леон дуже схожий на батька.

"Дуже красиве щире повне доброти фото"

"Леон у вас красень, дуже світлий хлопчик"

"Чоловіки мрії прям!"

"Який же гарний синочок"

"Копія батька"

"Дуже схожі і дуже гарні!"

"Такі няшные"

"Татова копія маленька"

"Ви такі схожі"

"Які ж у вас зі Славою класні діти!!!"

"Як шкода, що ви розлучаєтеся зі Славою! Нехай краще це чутки!"

"Гарні слова Але душу вони не гріють... ПЕЧАЛЬКА ..."

Скріншот коментарів (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Відзначимо, що крім Леонарда у поки ще подружжя також є дочка Лаура.

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, новина про розлучення Слави з НеАнгелів з чоловіком стала шоком для шанувальників пари.

Нагадаємо, до цього Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Вінником. Співачка повеселилася на минулому фестивалі в Києві.

Також раніше Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.