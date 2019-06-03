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"Бажання збудеться:" Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Винником

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.06.2019 - 12:27
"Бажання збудеться:" Слава з НеАнгелів показала "заряджене на успіх" фото з Винником
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська супроводила фото забавним підписом

Слава Камінська приємно здивувала своїх шанувальників несподіваною зустріччю. Так, на своїй instagram-сторінці солістка поп-групи НеАнгели опублікувала фото з мегапопулярним українським виконавцем Олегом Винником. Судячи з усього, фото було зроблено на одному з музичних фестивалів, що відгримів цими вихідними, а саме - на фестивалі в Києві.

При цьому найбільше шанувальників Слави потішив підпис до фото. Так, Камінська з гумором зазначила, що даний знімок "заряджений на успіх в особистому житті".

"Фото заряджене на успіх в особистому житті)) Проведи три рази зліва направо по червоному піджаку Олега Винника, тільки з любов'ю! Пострибай на одній нозі сім разів навколо своєї осі, загадай бажання)) І воно обов'язково збудеться, у когось)) Доброго ранку!" – підписала фото з Виником Слава.

Слава Камінська та Олег Винник

Слава Камінська та Олег Винник (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники Камінської вже встигли залишити відгук під її новим яскравим фото. Багато підтримали її почуття гумору.

  • "Я б додала, головне вірити. Адже всі блоки тільки у нас в голові. ЗВИЧАЙНО фото з Олегом може зцілювати)))
  • "Мені здається, що Винник нафарбувався краще ніж Слава)"
  • "Не буду так робити, просто повірю вам"
  • "Слава тут затьмарила Олега)))"
  • "Це зробило мій ранок!! Дякую!!"
  • "І покладу під подушку))"
  • "Ставлю поруч воду в 3-літровій пляшці. Заряджаю)))"
  • "Скільки потрібно чекати після цього? Час пройшов і нічого"
  • "Все виконала)) Сиджу, чекаю"
  • "Краще потерти по рудому волоссю"

Також відзначимо, що до цього Слава Камінська також більш детально показала свій яскравий сценічний образ, а саме – пишну зачіску з об'ємними пасмами, розкішний макіяж з акцентом на червоні губи. Співачка загадково позує на фото, дивлячись убік. До речі, Камінська навіть замінила на цей кадр свою instagram-аватарку.

Слава Камінська

Розкішна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

І підпис до фото відповідний:

"ЯК ВИНИКАЮТЬ МЕНТАЛЬНІ МОДЕЛІ? Ментальні моделі є у кожного, але як вони виникають? Дитина приходить у світ, не маючи вбудованого набору вірувань і переконань, у нєї є тільки здатність конструювати. Різні люди можуть пройти через одні й ті ж життєві ситуації, але кожен пояснює їх по-своєму і вкладає в пережитий досвід власний сенс. Матеріалом для наших ментальних моделей служать частково громадські звичаї, частково — культура, а частково — ідеї дорослих людей, які впливали на нас у дитинстві. Все інше ми конструюємо і підтримуємо на основі даних нашого досвіду", - пише Слава.

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів відверто розповіла, як їй пропонували зробити аборт.

Також раніше Слава Камінська зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем.

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