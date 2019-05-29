Який красунчик! Слава з НеАнгелів зворушила мережу милим фото з сином-індіанцем

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Камінська ніжно цілує синочка в потилицю

Слава Камінська – одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка дуже любить ділитися не тільки сценічними, але і різними сімейними моментами. При цьому співачка не приховує обличчя дітей, як це часто роблять інші знаменитості. Більш того, Камінська публікує різні відео, показуючи, як навчаються, грають і просто відпочивають її діти. Зазначимо, що разом зі своїм чоловіком (пластичний хірург Едгар Камінський) Слава виховує двох діток: хлопчик Леонард (4 роки) і дочка Лаура (3 роки).

Саме зі своїм синочком і опублікувала новий знімок Камінська. І фото вийшло у всіх сенсах яскраве. Так, на ньому бачимо щасливого хлопчика з широкою посмішкою. На Леонардові – забавний костюм, декорований різними орнаментами і бахромою. На голові – пов'язка. В цілому, вийшов образ індіанця. Солістка групи НеАнгели так і уточнює: "Найулюбленіший індіанець!"

При цьому хлопчик сидить на колінах у своєї не менш щасливої мами, яка ніжно цілує сина в потилицю.

Слава Камінська з сином Леонардом (фото: instagram.com/babaslavka)

Син Слави Камінської – 4-річний Леонард (фото: instagram.com/babaslavka)

Підписники Слави поспішили залишити перші відгуки:

"Так, він такий кльовий... твоя копія, такий самий неординарний, гарний і солодкий хлопчик... люблю"

"Очаровашка"

"Красунчик"

До речі, відзначимо, що останнім часом на сторінці Слави з'являється все більше і більше фото з дітьми. Чим старше вони стають, тим більш активно співачка ділиться з шанувальниками різними моментами їхнього життя.

До прикладу, нещодавно Слава поділилася кількома фото з прогулянки з сином та донькою. А також зі своєю мамою. Жінка часто зустрічається" на фото своєї зоряної дочки.

Слава Камінська з дітьми, а також її мама (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава не просто показала фото Лаури і Леонарда, але також супроводжувала свій пост філософськими роздумами. Співачка поміркувала про роль фільтрів в нашому житті – як часто люди намагаються прикрасити свій світ, зробити його ідеальним... І все ж багато коментарів шанувальників ставилися саме до фотографії дітей. Деякі навіть відзначили, мовляв, син Камінської, коли підросте, "розіб'є не одне серце".

Також до цього Камінська показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка побувала за лаштунками Євробачення 2019.