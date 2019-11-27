Час не владний: 54-річна Елізабет Херлі оголила груди і поділилася порадою

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет Херлі – приклад нев'янучої жіночої краси і чарівності. Актриса стверджує, що заради моложавого і квітучого зовнішнього вигляду не лягала під ніж пластичного хірурга – все це завдяки генетиці, правильному догляду та ін'єкціям ботокса. Так чи інакше, але зірка може похвалитися не тільки красивою зовнішністю, але і стрункою підтягнутою фігурою. Вона підкреслює точені форми вишуканими вбраннями під час виходу в світ і обожнює красуватися в бікіні. На свіжому знімку вона показала спокусливий портретний лук в червоному вбранні.

Актриса продемонструвала високі пружні груди і кокетливо позувала з полуничкою. Її розкішне волосся акуратно укладене в об'ємну зачіску, макіяж – з акцентом на виразні очі.

"Одна полуниця в день, і забудеш про лікарів", - дала вона пораду в підпису під кадром.

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет явно сумує по теплу і сонячним днях на пляжі. Не дарма вона поділилася знімком у чорному светрі під горло і повідомила, що останні років тридцять саме цей предмет гардероба став її улюбленим в зимовий час.

Особливо уваги заслуговує легкий макіяж зірки, що підкреслив її природню красу -напівпрозорий блиск на губах і підведені графітовим олівцем очі.

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса зізнається, що не сидить на дієтах, але обережно ставиться до вибору продуктів харчування і намагається не їсти ввечері. Також вона не любить тренажерний зал, а віддає перевагу йозі та пілатесу.

Зірка сміливо раздягається на камеру і показує в деталях спокусливі форми в різних купальниках. Крім того, у Херлі є власний бренд пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach.