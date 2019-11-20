Їй точно 54? Елізабет Херлі підкорила ідеальною фігурою в розкішній сукні

Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Зірка підкорила мережу молодістю

Елізабет Херлі в свої 54 роки не перестає підкорювати красою і квітучим зовнішнім виглядом. У понеділок, 18 листопада, актриса і бізнесвумен вирушила на гала-вечір, організований на честь американського мільярдера Леонарда Лаудера. Івент пройшов в Лінкольн-центрі в Нью-Йорку і зібрав безліч знаменитостей. Але яскравіше всіх блищала, безсумнівно, Херлі.

Елізабет Херлі на урочистому вечорі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

На червону килимову доріжку вона приміряла розкішне плаття, суцільно із золотих леліток і бісеру. Блискуче вбрання з глибоким вирізом і «погонами» з блискіток зробило і без того струнку фігуру Елізабет просто досконалою. Доповнили образ золотисті сережки, незвичайна підвіска на шиї, а також чорний клатч. Вечірні макіяж і зачіска завершили вишуканий лук.

Елізабет з Леонардом Лаудером, Томом Фордом і гостями вечора (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Елізабет виклала в своєму мікроблозі масу фото з заходу, підписавши: «Увечері @lincolncenter відбувся грандіозний вечір на честь славного Леонарда Лаудера, лауреата премії «Жіноче лідерство». Леонард – один з моїх улюблених людей на планеті: він ризикнув взяти мене в свій проект 25 років тому, коли я була незграбною актрисою, яка ніколи не моделювала жодного дня в своєму житті, і дав мені кращу роботу за всю історію. Я вдячна кожен день йому і @esteelaudercompanies. Я втратила свого батька 23 роки тому, і з тих пір Він став для мене, як батько. Долгит років життя!».

Прихильники залишилися в захваті від фото зірки, не втомлюючись дивуватися, як може Елізабет у 54 роки виглядати настільки молодо і розкішно.

Повірити, що цій жінці 54, просто неможливо (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, Елізабет Херлі прославилась як актриса, але популярність до неї прийшла разом з підписанням контракту з косметичним гігантом Estée Lauder Companies. Після декількох рекламних кампаній вона стала справжньою зіркою. Також популярності по всьому світу допомогли Елізабет і відносини з британським актором Х'ю Грантом.