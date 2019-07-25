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Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.07.2019 - 18:28
Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікіні
Елізабет Херлі (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса захопила фоловерів молодістю і красою

Елізабет Херлі відноситься до того типу зірок, яким вдалося якщо не зупинити час, то максимально сповільнити його хід. Дивлячись на Instagram-аккаунт знаменитості, ні за що не здогадаєшся про її віці. А між тим у червні актрисі виповнилося 54 роки. Кілька годин тому знаменита британська красуня поділилася новим розкішним фото.

Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікініНове фото Херлі підірвало мережу (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Вона позує в кораловому купальнику, який ледь стримує пишні форми Херлі. Також впадає в очі підтягнутий живіт, трункі ноги і витончені руки. Вона лежить на шезлонгу, насолоджуючись літом і сонцем. Аксесуари зірка вирішила цього разу не використовувати, справедливо вирішивши, що її образ цілком закінчений і яскравий. Прикраси зірки – тільки легкий макіяж і золотистий загар.

Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікініЇй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікініЕлізабет головна модель для свого бренду (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Таке спекотне фото викликало масу захоплень в мережі. Фолловери дивуються, як Елізабет вдається залишатися такою стрункою і красивою в свої роки. Сама ж Херлі не раз розповідала свої секрети, роблячи акцент на тому, що до пластики вона не вдавалася. Вся справа в правильному режимі, регулярній активності та корисній їжі.

Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікініАктриса з подругою (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

До речі, своїми гарячими постами актриса не скільки прагне показати своє бездоганне тіло, стільки прорекламувати купальники власного бренду. Нагадаємо, марку Elizabeth Hurley Beach вона організувала ще в 2005-му році. З тих пір речі успішно продаються по всьому світу. Зрозуміло, в промо-кампаніях нових колекцій часто беруть участь і інші моделі. Але, мабуть, Елізабет зрозуміла, що ніякі юні красуні не зрівняються з її природним шармом і чарівністю. А тому періодично одягає улюблені купальники сама. І судячи з реакції мережі, яка кожен раз вибухає захватами, вона на вірному шляху.

Їй не може бути 54! Елізабет Херлі показала бездоганну фігуру в бікіні54-річна красуня запевняє, що не вдавалася до пластики (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Нагадаємо, серед зірок, які також займаються випуском купальників, відмінно зарекомендували себе Алессандра Амбросіо, Кендіс Свейнпол, Емілі Ратаковски і інші знамениті красуні. Цікаво, що всі вони намагаються самі рекламувати свої творіння. Особливо активна в цьому 38-річна бразильська модель Амбросіо. У мікроблозі знаменитості круглий рік з'являються жаркі пляжні фотосесії, головний атрибут яких – сексуальні купальники всіх фасонів і забарвлень її власного виробництва.

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