Время не властно: 54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь и поделилась советом

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет Херли – пример неувядающей женской красоты и очарования. Актриса утверждает, что для ради моложавого и цветущего внешнего вида не ложилась под нож пластического хирурга – все это благодаря генетике, правильному уходу и инъекциям ботокса. Так или иначе, но звезда может похвастаться не только красивой внешностью, но и стройной подтянутой фигурой. Она подчеркивает точеные формы изысканными нарядами во время выхода в свет и обожает красоваться в бикини. На свежем снимке она показала соблазнительный портретный лук в красном наряде.

Актриса продемонстрировала высокую упругую грудь и кокетливо позировала с клубничкой. Ее роскошные волосы аккуратно уложены в объемную прическу, макияж – с акцентом на выразительные глаза.

"Одна клубника в день, и забудешь о врачах", - дала она совет в подписи под кадром.

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Элизабет явно скучает по теплу и солнечным дням на пляже. Не даром она поделилась снимком в черном свитере под горло и сообщила, что последние лет тридцать именно этот предмет гардероба стал ее любимым в зимнее время.

Особо внимания заслуживает легкий макияж звезды, который подчеркнул ее естественную красоту : полупрозрачный блеск на губах и подведенные графитовым карандашом глаза.

Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Актриса признается, что не сидит на диетах, но осторожно относится к выбору продуктов питания и старается не есть вечером. Также она не любит тренажерный зал, а отдает предпочтение йоге и пилатесу.

Звезда смело раздевается на камеру и показывает в деталях соблазнительные формы в различных купальниках. Кроме того, у Херли есть собственный бренд пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach.