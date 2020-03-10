"Время и Стекло" заявили про розпад? Мережа спантеличена кліпом Дорофєєвої та Завгороднього

Фото: Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дует випустив ностальгічний кліп під дивною назвою

Надя Дорофєєва та Олексій "Позитив" Завгородній дев'ять років радують шанувальників своєю творчістю в якості дуету "Время и Стекло". За цей час артистам неодноразово приписували роман, хоча у них давно є офіційні другі половинки. А недавні фото в Instagram-профілях зірок змусили розгорітися чутки про романтичні стосунки з новою силою. Але на ділі все виявилося зовсім інакше. У вівторок, 10 березня гурт презентував свій новий кліп на пісню "Навсегда/никогда", після якого в мережі поповзли чутки про розпад дуету.

Так, в промо-ролику до відео на великому натяжному екрані написана фраза "время истекло", на яку дивляться, взявшись за руки, Надя і Олексій. Повнометражний кліп, довжиною більше, ніж 4 хвилини, був опублікований на офіційній сторінці "Время и Стекло" на YouTube. У кадрі можна побачити архівні моменти з життя гурту, бекстейджі зі зйомок і пам'ятні фрагменти закулісся, а саме відео підписане як "Время истекло".

У кліп Надя і Олексій дивлячись на те, що відбувається на екрані, занурюються в приємні спогади і посміхаються, правда, у співачки при цьому на очах проступають сльози. В кінці відео Надя і Позитив обіймаються з творчою групою.

Відео: YouTube/Час і Скло

Побачивши кліп, фани почали припускати, що відео стало останнім для гурту і скоро дует оголосить про розпад, і дуже засмутилися. Поки самі артисти та продюсери мовчать і ніяк не коментують інформацію.

А може ви скажіть нам правду... Так чи ні....Тому що ми так змучимо себе, будь ласка

Ножем по серцю, але вони вирішили розійтися. Дуже шкода, звичайно. Але у всіх своя дорога

Ні, будь ласка, тільки не кінець

Все? Група розпадається? Що це означає? Що означає цей кліп? Що значить "время истекло"? ПОЯСНІТЬ ХОЧ ЩО-НЕБУДЬ!

Ні, будь ласка...тільки не розпад

Скріншот коментарів (instagram.com/vremyaisteklo)

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